лукашенко не збирається остаточно пов’язати себе з путіним у війні з Україною, – Яковенко

Самопроголошений білоруський диктатор лукашенко продовжує шукати "відмазки" для путіна, чому зараз він не може втрутитися у війну. Складається враження, що він вже намагається триматися від росії та її президента якомога далі.

лукашенко до останнього опиратиметься вступу у війну

Коли стане зрозуміло, що вони програли остаточно, лукашенко, ймовірно, спробує переметнутися на інший бік, вихваляючись, що дав опір путіну та не вступив у війну. Саме тому він не збирається пов'язати себе одним ланцюгом із путіним. Про це 24 каналу розказав російський опозиційний журналіст і політик Ігор Яковенко.

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За його словами, при всій зовнішній епатажності та іміджу колгоспного або картопляного фюрера лукашенко володіє більшою живучістю та витонченішим політичним маневруванням, аніж путін.

На відміну від путіна, він (лукашенко – 24 канал) звик бути в умовах політичного виживання,

– охарактеризував Яковенко.

Відтак, самопроголошений очільник білорусі буде усіма силами опиратися тому, щоб його втягнули у війну з Україною.

"Він розуміє, що на відміну від путіна, у нього немає підтримки всередині країни, а при безпосередньому вторгненні білоруських військ в Україну, неминуче буде знищена значна частина його силовиків. Звичайно ж, у цій ситуації режим лукашенка просто рухне. Він це розуміє, і намагається уникнути усіма можливими способами", – пояснив журналіст.

Він додав, що лукашенко може і буде продовжувати надавати свою територію у користування росії, але не більше. Він обрав для себе роль нібито й союзника путіна, але не учасника війни.

Казахстан та Іран також тримають дистанцію

Щодо інших країн, які могли б бути потенційними союзниками росії у війні, але обрали не робити цього – Казахстан та Іран. За словами Яковенка, між росією та Казахстаном – ще більше дистанція. Це пов'язано з тим, що більшою мірою ця країна залежить від Китаю, а не від росії. На це вказує й співвідношення російських та китайських інвестицій. За інформацією журналіста, це – 1 до 4.

Також у Казахстан суттєво інвестує Захід. Ключові та найприбутковіші підприємства, які великою мірою забезпечують бюджет країни, належать саме західним компаніям.

Крім того, наміри щодо Казахстану має й Туреччина. Своєю чергою, Казахстан не збирається повністю інтегруватися з нею, але все ж не виступає проти ще одного вектору. Саме тому росію Казахстан тримає на доволі серйозній дистанції.

Іран можна назвати геополітичним союзником росії лише в її протистоянні з США та Заходом в цілому, і не більше. Жодної серйозної військової допомоги Іран росії не надасть росії, тому зустріч трійчастого союзу Іран – Туреччина – росія у Тегерані нестиме лише демонстративний характер для телевізійної картинки. Стратегічними союзниками росії ці країни не будуть.

Повне інтерв'ю з Яковенком на 24 каналі: дивіться відео



Нагадаємо, що сьогодні, 19 липня, в іранському Тегерані у рамках тристороннього саміту зустрічаються лідери росії, Туреччини та Ірану. У рамках саміту має відбутися й двостороння зустріч Реджепа Ердогана та владіміра путіна.