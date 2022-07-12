лукашенко захопився історією, як і путін. І ще й на аматорському рівні почав зачитуватись операцією "Барбаросса", яку розробляв німецький генерал Маркс. Так 24 каналу прокоментував заяву диктатора керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
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За його словами, "Барбаросса" – це відома операція, яка базувалася на тому, що Німеччина готувала вторгнення до Радянського Союзу через тодішню білорусь й Україну.
Вочевидь він сильно захоплюється історією і зараз це намагається екстраполювати на сучасність. Так, як це робить путін. Ще й у викривленій манері,
– зазначив Олександр Мусієнко.
Загрози з боку білорусі
Олександр Мусієнко зазначив, що сьогодні немає жодних повідомлень про загрозу:
- ні від Державної прикордонної служби,
- ні від Головного управління розвідки,
- ні від Міноборони,
- ні від наших партнерів,
- ні з публікацій провідних західних ЗМІ,
- ні від незалежних оглядачів.
"На кордоні з Україною стабільно перебуває від 5 до 6 тисяч білоруських військовослужбовців, які не створили ударне угруповання. Звісно, вони поводяться дещо провокативно. Проте Україна здійснює всі заходи для зміцнення й укріплення кордону", – додав Олександр Мусієнко.
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