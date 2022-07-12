лукашенко увлекся историей, как и путин. И еще и на любительском уровне начал зачитываться операцией Барбаросса, которую разрабатывал немецкий генерал Маркс. Да, 24 каналу прокомментировал заявление диктатора руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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По его словам, "Барбаросса" – это известная операция, базировавшаяся на том, что Германия готовила вторжение в Советский союз через тогдашнюю Беларусь и Украину.

Очевидно, он сильно увлекается историей и сейчас это пытается экстраполировать на современность. Так, как это делает путин. Еще и в искаженной манере,

– отметил Александр Мусиенко.

Угрозы со стороны Беларуси

Александр Мусиенко отметил, что сегодня нет никаких сообщений об угрозе:

ни от Государственной пограничной службы,

ни от Главного управления разведки,

ни от Минобороны,

ни от наших партнеров,

ни из публикаций ведущих западных СМИ,

ни от независимых обозревателей.

"На границе с Украиной стабильно находится от 5 до 6 тысяч белорусских военнослужащих, которые не создали ударную группировку. Конечно, они ведут себя несколько провокативно. Однако Украина предпринимает все меры по усилению и укреплению границы", – добавил Александр Мусиенко.

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