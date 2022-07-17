Ердоган візьме участь у тристоронньому саміті за участю путіна

Лідер Туреччини відвідає Тегеран на запрошення президента Ірану Ібрагіма Райсі. В адміністрації Ердогана повідомили, що 19 липня турецький лідер візьме участь у 7 тристоронньому саміті за участю президентів росії та Ірану.

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На полях саміту відбудеться двостороння зустріч лідерів Туреччини та росії.

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Ердоган провів переговори із Зеленським і путіним в один день

Туреччина намагається виступати посередником між Україною і росією. 11 липня Ердоган обговорив із путіним безпечні коридори для експорту українського зерна. Турецький лідер наголосив на тому, що вже настав час розв'язати цю проблему, а також закликав путіна припинити бойові дії.

У цей же день Ердоган мав телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленський. Під час розмови сторони Обговорили важливість розблокування українських портів.

Додамо, що 13 липня у Туреччині відбулися переговори щодо експорту українського зерна. Участь у них взяли представники України, росії, Туреччини та ООН. За словами Зеленського, у переговорах є певний прогрес.

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