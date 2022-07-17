Ердоган візьме участь у тристоронньому саміті за участю путіна

Лідер Туреччини відвідає Тегеран на запрошення президента Ірану Ібрагіма Райсі. В адміністрації Ердогана повідомили, що 19 липня турецький лідер візьме участь у 7 тристоронньому саміті за участю президентів росії та Ірану.

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На полях саміту відбудеться двостороння зустріч лідерів Туреччини та росії.

путін їде в Іран за безпілотниками

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван 11 липня повідомив, що Іран може поставити росії ударні безпілотники і готується навчити російські війська використовувати їх вже цього місяця. В американському Інституті вивчення війни заявляли, що іранські дрони можуть значно посилити повітряну розвідку окупантів.

У відповідь міністр закордонних справ Ірану Нассер Канаані запевнив, що його країна не постачатиме росії безпілотники.

Однак 17 липня радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що російська делегація протягом останнього місяця щонайменше двічі їздили в Іран дивитися на безпілотники. Його слова підтверджують супутникові знімки.

Ердоган провів переговори із Зеленським і путіним в один день

Туреччина намагається виступати посередником між Україною і росією. 11 липня Ердоган обговорив із путіним безпечні коридори для експорту українського зерна. Турецький лідер наголосив на тому, що вже настав час розв'язати цю проблему, а також закликав путіна припинити бойові дії.

У цей же день Ердоган мав телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленський. Під час розмови сторони Обговорили важливість розблокування українських портів.

Додамо, що 13 липня у Туреччині відбулися переговори щодо експорту українського зерна. Участь у них взяли представники України, росії, Туреччини та ООН. За словами Зеленського, у переговорах є певний прогрес.

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