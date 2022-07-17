Эрдоган примет участие в трехстороннем саммите с участием путина

Лидер Турции посетит Тегеран по приглашению президента Ирана Ибрагима Райси. В администрации Эрдогана сообщили, что 19 июля турецкий лидер примет участие в 7-м трехстороннем саммите с участием президентов россии и Ирана.

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На полях саммита состоится двусторонняя встреча лидеров Турции и россии.

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Эрдоган провел переговоры с Зеленским и путиным в один день

Турция пытается выступать посредником между Украиной и россией. 11 июля Эрдоган обсудил с путиным безопасные коридоры для экспорта украинского зерна. Турецкий лидер отметил, что уже пора решить эту проблему, а также призвал путина прекратить боевые действия.

В этот же день у Эрдогана был телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время разговора стороны обсудили важность разблокирования украинских портов.

Добавим, что 13 июля в Турции прошли переговоры по экспорту украинского зерна. Участие в них приняли представители Украины, россии, Турции и ООН. По словам Зеленского, в переговорах есть определенный прогресс.

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