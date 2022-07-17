Эрдоган примет участие в трехстороннем саммите с участием путина
Лидер Турции посетит Тегеран по приглашению президента Ирана Ибрагима Райси. В администрации Эрдогана сообщили, что 19 июля турецкий лидер примет участие в 7-м трехстороннем саммите с участием президентов россии и Ирана.
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На полях саммита состоится двусторонняя встреча лидеров Турции и россии.
путин едет в Иран за беспилотниками
- Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан 11 июля сообщил, что Иран может поставить россии ударные беспилотники и готовится научить российские войска использовать их уже в этом месяце. В американском Институте изучения войны заявляли, что иранские дроны могут значительно усилить воздушную разведку оккупантов.
- В ответ министр иностранных дел Ирана Нассер Канаани заверил, что его страна не будет поставлять россии беспилотники.
- Однако 17 июля советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что российская делегация в течение последнего месяца по меньшей мере дважды ездили в Иран смотреть на беспилотники. Его слова подтверждают спутниковые снимки.
Эрдоган провел переговоры с Зеленским и путиным в один день
Турция пытается выступать посредником между Украиной и россией. 11 июля Эрдоган обсудил с путиным безопасные коридоры для экспорта украинского зерна. Турецкий лидер отметил, что уже пора решить эту проблему, а также призвал путина прекратить боевые действия.
В этот же день у Эрдогана был телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время разговора стороны обсудили важность разблокирования украинских портов.
Добавим, что 13 июля в Турции прошли переговоры по экспорту украинского зерна. Участие в них приняли представители Украины, россии, Турции и ООН. По словам Зеленского, в переговорах есть определенный прогресс.
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