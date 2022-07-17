Скажений щур в глухому куті

Але з політичної позиції для путіна цей крок дуже небезпечний. Адже навіть якщо без мобілізації він буде казати "у нас війна", то геть таке висловлювання – дуже погано для нього.

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Тому що це висвітлить, що він не може перемогти і що його очікування від самого початку були помилковими. Тому я вважаю, що це навряд чи відбудеться.



лукашенко намагається зіскочити з того сценарію, який йому приготував путін / Фото Getty Images

Чому петляє білоруська маріонетка

Так само я думаю, що лукашенко буде петляти до останнього. Адже він розуміє, що це дуже небезпечно, і тому що він не хоче бути заручником у путіна.

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Він і так від нього залежить майже на 100%. Якщо лукашенко піде на війну – ну, взагалі жодної незалежності не залишиться. Тому думаю, що він щонайменше буде намагатися уникнути цього, як може.

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