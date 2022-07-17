Бешеная крыса в тупике

Но с политической позиции для путина этот шаг очень опасен. Ведь даже если без мобилизации он будет говорить "у нас война", то такое высказывание – очень плохо для него.

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Потому что это покажет, что он не может победить и что его ожидания от самого начала были ложными. Поэтому я считаю, что это вряд ли произойдет.

лукашенко пытается соскочить с того сценария, который ему приготовил путин / Фото Getty Images

Почему петляет белорусская марионетка

Так же я думаю, что лукашенко будет петлять до последнего. Он ведь понимает, что это очень опасно, и потому что он не хочет быть заложником у путина.

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Он и так зависит от него почти на 100%. Если лукашенко пойдет на войну – ну, вообще никакой независимости не останется. Поэтому думаю, что он, по меньшей мере, будет пытаться избежать этого, как может.

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