ЗСУ провели пошуково-ударні дії біля Покровська, – Генштаб розповів про втрати росіян

Росіяни продовжують атакувати на фронті. Не виконавши жодного стратегічного завдання у 2025 році, окупанти намагаються протиснути Сили оборони, щоб відзвітувати хоча б про якісь "успіхи".

Проте українські захисники продовжують оборонну операцію, здійснюючи пошуково-ударні дії на окремих напрямках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на Покровському напрямку?

За даними Генштабу, минулої доби в рамках дій українських військ на Покровському напрямку було проведено пошук та знищення росіян на території 26,6 кілометра квадратного Покровського району.

У ході ведення бойових дій вдалося знищити 39 окупантів, загальні ж втрати росіян становлять 60 осіб. Окрім цього, російська армія втратила 16 одиниць озброєння та військової техніки.

Тоді як у Запорізькій області військові продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За минулу добу їм вдалося ліквідувати 204 російських солдатів, 12 артилерійських систем (серед них – РСЗВ "Ураган") та 45 одиниць іншої військової техніки.

У Генштабі зазначили, що завдяки професійним діям українських воїнів втрати росіян у 2025 році уже перевищили 367 460 осіб. Там також подякували нашим захисникам і захисницям за стійкість й ефективність, адже кожен ліквідований окупант – це крок до справедливого миру.

Коротко про головні події поблизу Покровська