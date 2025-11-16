Проте українські захисники продовжують оборонну операцію, здійснюючи пошуково-ударні дії на окремих напрямках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Яка ситуація на Покровському напрямку?
За даними Генштабу, минулої доби в рамках дій українських військ на Покровському напрямку було проведено пошук та знищення росіян на території 26,6 кілометра квадратного Покровського району.
У ході ведення бойових дій вдалося знищити 39 окупантів, загальні ж втрати росіян становлять 60 осіб. Окрім цього, російська армія втратила 16 одиниць озброєння та військової техніки.
Тоді як у Запорізькій області військові продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За минулу добу їм вдалося ліквідувати 204 російських солдатів, 12 артилерійських систем (серед них – РСЗВ "Ураган") та 45 одиниць іншої військової техніки.
У Генштабі зазначили, що завдяки професійним діям українських воїнів втрати росіян у 2025 році уже перевищили 367 460 осіб. Там також подякували нашим захисникам і захисницям за стійкість й ефективність, адже кожен ліквідований окупант – це крок до справедливого миру.
Коротко про головні події поблизу Покровська
Покровський напрямок наразі є одним із найгарячіших на фронті. Командир групи рекрутингу штабу управління 152 ОЄБр Любомир Заїка розповів 24 Каналу про те, що окупанти досі намагаються просуватися невеликими групами.
З настанням пізньої осені вони часто користаються туманом і дощем, щоб непомітно пролізти вперед і десь закріпитися. Коли вже накопичать сили, то продовжують атакувати.
Однак в АТЕШ нещодавно повідомили, що темп просування російських підрозділів у районі Покровська сповільнився через проблеми з логістикою та ротацією. Українські сили точково б'ють по командних пунктах росіян, що призводить до збільшення випадків дезертирства серед російських військових.