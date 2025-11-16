Однако украинские защитники продолжают оборонительную операцию, осуществляя поисково-ударные действия на отдельных направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какова ситуация на Покровском направлении?
По данным Генштаба, за прошедшие сутки в рамках действий украинских войск на Покровском направлении был проведен поиск и уничтожение россиян на территории 26,6 километра квадратного Покровского района.
В ходе ведения боевых действий удалось уничтожить 39 оккупантов, общие же потери россиян составляют 60 человек. Кроме этого, российская армия потеряла 16 единиц вооружения и военной техники.
Тогда как в Запорожской области военные продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки им удалось ликвидировать 204 российских солдат, 12 артиллерийских систем (среди них – РСЗО "Ураган") и 45 единиц другой военной техники.
В Генштабе отметили, что благодаря профессиональным действиям украинских воинов потери россиян в 2025 году уже превысили 367 460 человек. Там также поблагодарили наших защитников и защитниц за стойкость и эффективность, ведь каждый ликвидированный оккупант – это шаг к справедливому миру.
Коротко о главных событиях вблизи Покровска
Покровское направление сейчас является одним из самых горячих на фронте. Командир группы рекрутинга штаба управления 152 ОЕБр Любомир Заика рассказал 24 каналу о том, что оккупанты до сих пор пытаются продвигаться небольшими группами.
С наступлением поздней осени они часто пользуются туманом и дождем, чтобы незаметно пролезть вперед и где-то закрепиться. Когда уже накопят силы, то продолжают атаковать.
Однако в АТЕШ недавно сообщили, что темп продвижения российских подразделений в районе Покровска замедлился из-за проблем с логистикой и ротацией. Украинские силы точечно бьют по командным пунктам россиян, что приводит к увеличению случаев дезертирства среди российских военных.