Однако украинские защитники продолжают оборонительную операцию, осуществляя поисково-ударные действия на отдельных направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какова ситуация на Покровском направлении?

По данным Генштаба, за прошедшие сутки в рамках действий украинских войск на Покровском направлении был проведен поиск и уничтожение россиян на территории 26,6 километра квадратного Покровского района.

В ходе ведения боевых действий удалось уничтожить 39 оккупантов, общие же потери россиян составляют 60 человек. Кроме этого, российская армия потеряла 16 единиц вооружения и военной техники.

Тогда как в Запорожской области военные продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки им удалось ликвидировать 204 российских солдат, 12 артиллерийских систем (среди них – РСЗО "Ураган") и 45 единиц другой военной техники.

В Генштабе отметили, что благодаря профессиональным действиям украинских воинов потери россиян в 2025 году уже превысили 367 460 человек. Там также поблагодарили наших защитников и защитниц за стойкость и эффективность, ведь каждый ликвидированный оккупант – это шаг к справедливому миру.

Коротко о главных событиях вблизи Покровска