У Росії найбільші втрати від початку цієї війни, – розвідка

В українській розвідці розповіли, що у Росії втрати найбільші з початку повномасштабного вторгнення. Мовиться про величезні втрати у кількості окупантів.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, що пріоритетом для Росії, попри все, лишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Читайте також ЗСУ на Сході знищили ворожий вертоліт Ка-52

Що відомо про втрати росіян в Україні

Андрій Юсов заявив, що зараз на фронті надзвичайне загострення, на Сході відбуваються серйозні події. Звісно ж мовиться про події навколо Бахмута та інші напрямки, зокрема – біля Вугледара.

Власне, нічого не змінилося, є відчайдушні спроби окупувати український Донбас до кінця березня. Такими були вказівки Путіна Герасимову, та ті дати (у лютому – 24 Канал) нічого не означають, нічого у них не вийде,

– заявив представник нашої розвідки.

Ба більше, він запевнив, що український Донбас тримається, як і Бахмут. Однак Андрій Юсов запевнив, що у Росії вже не "друга армія світу", хоч в них і є значний мобілізаційний резерв. Саме тому:

окупанти часто погано озброєні та погано навчені, але їх багато;

це не зупиняє українські сили оборони;

в ЗСУ є відповідні плани та механізми реагування на всі виклики.

Представник нашої розвідки запевнив, що ситуація на Донбасі для окупантів зараз є пріоритетною, хоча можлива активізація ворожих сил і на інших ділянках фронту. І це, попри значні втрати російських військ у техніці та живій силі.

Втрати ворога, скажімо так, за кількістю, найбільші від початку цієї ганебної війни, і це видно неозброєним оком,

– заявив представник розвідки.

Втрати росіян величезні: коротко