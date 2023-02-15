В России самые большие потери с начала этой войны, – разведка
В украинской разведке рассказали, что в России потери самые большие с начала полномасштабного вторжения. Речь идет об огромных потерях в количестве оккупантов.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов эфире телемарафона рассказал, что приоритетом для России, несмотря ни на что, остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.
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Что известно о потерях россиян в Украине
Андрей Юсов заявил, что сейчас на фронте чрезвычайное обострение, на Востоке происходят серьезные события. Конечно же речь идет о событиях вокруг Бахмута и других направлениях, в частности – у Угледара.
Собственно, ничего не изменилось, есть отчаянные попытки оккупировать украинский Донбасс до конца марта. Таковы были указания Путина Герасимову, и те даты (в феврале – 24 Канал) ничего не означают, ничего у них не получится,
– заявил представитель нашей разведки.
Более того, он заверил, что украинский Донбасс держится, как и Бахмут. Однако Андрей Юсов заверил, что у России уже не "вторая армия мира", хотя у них и есть значительный мобилизационный резерв. Именно поэтому оккупанты:
- часто плохо вооружены и плохо обучены, но их много;
- это не останавливает украинские силы обороны;
- у ВСУ есть соответствующие планы и механизмы реагирования на все вызовы.
Представитель нашей разведки заверил, что ситуация на Донбассе для оккупантов сейчас приоритетна, хотя возможна активизация вражеских сил и на других участках фронта. Это, несмотря на значительные потери русских войск в технике и живой силе.
Потери врага, скажем так, по количеству, наибольшие с начала этой позорной войны, и это видно невооруженным глазом,
– заявил представитель разведки.
Потери россиян огромны: коротко
- С 24 февраля 2022 года Россия уже потеряла на войне в Украине 139 770 единиц личного состава. Кроме того, в Украине осталось 3 290 вражеских танков, более 6 тысяч боевых бронированных машин, почти 300 самолетов и вертолетов и многие другие техники.
- СМИ установили имена более 1000 погибших мобилизованных за 4 месяца войны. 40% мобилизованных погибли в период с 1 января по февраль 2023 года.
- Кроме того, некоторые укорачиваются, не доехав до фронта. Так, 20-летний срочник Сергей Гридин из республики Коми покончил с собой, чтобы не ехать на войну До этого он просил командира взвода не отправлять его на ротацию в Украину.