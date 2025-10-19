Мінус 1000 окупантів і 45 артсистем: втрати ворога на 19 жовтня
- За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати росіян – близько 1 130 180 осіб; за останню добу ліквідовано 1000 окупантів.
- Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 11 268 танків, 23 399 ББМ, 33 834 артилерійських системи тощо.
Сили оборони продовжують давати відсіч російським загарбникам. Лише за минулу добу, 18 жовтня, захисники ліквідували ще 1000 окупантів.
Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 130 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії станом на 13 жовтня?
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:
- особового складу – близько 1 130 180 (+1 000) осіб;
- танків – 11 268 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 399 (+3);
- артилерійських систем – 33 834 (+45);
- РСЗВ – 1 524 (+2);
- засобів ППО – 1228 (+0);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 71 967 (+444);
- крилатих ракет – 3864 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 64 798 (+126);
- спеціальної техніки – 3980 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Що відомо про останні втрати ворога на війні?
Уночі 17 жовтня під час відбиття дронової атаки ворожа ППО в Криму збила власний літак, екіпаж Су-30СМ, ймовірно, катапультувався. Ексклюзивно в етері 24 Каналу льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що російському винищувачу було складно уникнути "дружнього вогню". Військовий експерт пояснив: "З двох боків затиснуті морями. Натикано зенітно-ракетних комплексів, локаторів. ППО з авіацією не розходяться, тому і збивають".
Напередодні в територіальних водах України захисники знищили морський безекіпажний катер, який виявили неподалік маршруту цивільного судноплавства.
На окупованій частині Херсонщини знешкодили ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-30 "Смерч", яка тероризувала поля Миколаївщини декілька місяців.