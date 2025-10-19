Уночі 17 жовтня під час відбиття дронової атаки ворожа ППО в Криму збила власний літак, екіпаж Су-30СМ, ймовірно, катапультувався. Ексклюзивно в етері 24 Каналу льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що російському винищувачу було складно уникнути "дружнього вогню". Військовий експерт пояснив: "З двох боків затиснуті морями. Натикано зенітно-ракетних комплексів, локаторів. ППО з авіацією не розходяться, тому і збивають".