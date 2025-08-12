В Україні розпочалася 1266 доба повномасштабного вторгнення Росії. Сили оборони продовжують стримувати наступ, завдаючи серйозних втрат противнику серед особового складу і техніки.

Лише за минулу добу українські військові ліквідували 980 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Які втрати росіян на 12 серпня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

особового складу – приблизно 1 065 220 (+980),

танків – 11 098 (+5),

бойових броньованих машин – 23 119 (+5),

артилерійських систем – 31 406 (+26),

РСЗВ – 1 464 (+2),

засобів ППО – 1 205 (+1),

літаків – 421 (+0),

гелікоптерів – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50 753 (+107),

крилатих ракет – 3 556 (+0),

кораблів та катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 58 219 (+106),

спеціальної техніки – 3 937 (+1).

Втрати ворога на 12 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, нещодавно прикордонники з РУБпАК "СТРІКС" під час нічної операції на Південно-Слобожанському напрямку знищили 10 цілей ворога, зокрема 3 позиції запуску БпЛА ворога, вантажівку, вежу зв’язку, 4 укриття та живу силу.