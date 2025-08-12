Укр Рус
Уничтожено еще почти 1000 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 12 августа
12 августа, 07:17
2

Уничтожено еще почти 1000 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 12 августа

Маргарита Волошина

В Украине начались 1266 сутки полномасштабного вторжения России. Силы обороны продолжают сдерживать наступление, нанося серьезные потери противнику среди личного состава и техники.

Только за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 980 оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Какие потери россиян на 12 августа?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – примерно 1 065 220 (+980),
  • танков – 11 098 (+5),
  • боевых бронированных машин – 23 119 (+5),
  • артиллерийских систем – 31 406 (+26),
  • РСЗО – 1 464 (+2),
  • средств ПВО – 1 205 (+1),
  • самолетов – 421 (+0),
  • вертолетов – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 50 753 (+107),
  • крылатых ракет – 3 556 (+0),
  • кораблей и катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 58 219 (+106),
  • специальной техники – 3 937 (+1).

Потери врага на 12 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, недавно пограничники с РУБпАК "СТРИКС" во время ночной операции на Южно-Слобожанском направлении уничтожили 10 целей врага, в частности 3 позиции запуска БпЛА врага, грузовик, башню связи, 4 укрытия и живую силу.