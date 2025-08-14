14 серпня, 07:34
Понад 900 окупантів, кілька танків і систем: втрати ворога на 14 серпня
Основні тези
- Станом на 14 серпня 2025 року російська армія втратила 1 067 100 особового складу, 11 104 танків, 23 130 бойових броньованих машин, та 31 458 артилерійських систем.
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що співвідношення втрат особового складу Росії та України складає 1 до 3 із перевагою Росії.
Російська армія продовжує вести війну проти України та щоденно зазнає втрат у живій силі та техніці. За час повномасштабної війни на фронті загинули близько 1 067 100 окупантів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Що відомо про втрати ворога на 14 липня 2025 року?
За добу Сили оборони били по солдатах і засобах росіян. У Генштабі опублікували оновлений список їхніх втрат.
- Особового складу – близько 1 067 100 (+990),
- танків – 11 104 (+5),
- бойових броньованих машин – 23 130 (+3),
- артилерійських систем – 31 458 (+29),
- РСЗВ – 1 466 (+1),
- засобів ППО – 1 207 (+0),
- літаків – 421 (+0),
- гелікоптерів – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51 043 (+191),
- крилатих ракет – 3 558 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 58 456 (+191),
- спеціальної техніки – 3 937 (+0).
Втрати ворога на 14 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, 12 серпня президент Володимир Зеленський зазначив, що ворог має більше втрат на фронті, ніж українська армія. Так щоденне співвідношення втрат особового складу Росії та України складає 1 до 3 з більшою кількістю у ворога.