Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Значні втрати та виснажливі штурми: у Росії не вірять в успіх їхніх "проривів" на Донеччині

Що відомо про втрати ворога на 14 липня 2025 року?

За добу Сили оборони били по солдатах і засобах росіян. У Генштабі опублікували оновлений список їхніх втрат.

Особового складу – близько 1 067 100 (+990),

танків – 11 104 (+5),

бойових броньованих машин – 23 130 (+3),

артилерійських систем – 31 458 (+29),

РСЗВ – 1 466 (+1),

засобів ППО – 1 207 (+0),

літаків – 421 (+0),

гелікоптерів – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51 043 (+191),

крилатих ракет – 3 558 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 58 456 (+191),

спеціальної техніки – 3 937 (+0).

Втрати ворога на 14 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, 12 серпня президент Володимир Зеленський зазначив, що ворог має більше втрат на фронті, ніж українська армія. Так щоденне співвідношення втрат особового складу Росії та України складає 1 до 3 з більшою кількістю у ворога.