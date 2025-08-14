Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Значительные потери и изнурительные штурмы: в России не верят в успех их "прорывов" в Донецкой области
Что известно о потерях врага на 14 июля 2025 года?
За сутки Силы обороны били по солдатам и средствам россиян. В Генштабе опубликовали обновленный список их потерь.
- Личного состава – около 1 067 100 (+990),
- танков – 11 104 (+5),
- боевых бронированных машин – 23 130 (+3),
- артиллерийских систем – 31 458 (+29),
- РСЗО – 1 466 (+1),
- средств ПВО – 1 207 (+0),
- самолетов – 421 (+0),
- вертолетов – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 51 043 (+191),
- крылатых ракет – 3 558 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 58 456 (+191),
- специальной техники – 3 937 (+0).
Потери врага на 14 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, 12 августа президент Владимир Зеленский отметил, что враг имеет больше потерь на фронте, чем украинская армия. Так ежедневное соотношение потерь личного состава России и Украины составляет 1 к 3 с большим количеством у врага.