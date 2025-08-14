Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Значительные потери и изнурительные штурмы: в России не верят в успех их "прорывов" в Донецкой области

Что известно о потерях врага на 14 июля 2025 года?

За сутки Силы обороны били по солдатам и средствам россиян. В Генштабе опубликовали обновленный список их потерь.

Личного состава – около 1 067 100 (+990),

танков – 11 104 (+5),

боевых бронированных машин – 23 130 (+3),

артиллерийских систем – 31 458 (+29),

РСЗО – 1 466 (+1),

средств ПВО – 1 207 (+0),

самолетов – 421 (+0),

вертолетов – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 51 043 (+191),

крылатых ракет – 3 558 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 58 456 (+191),

специальной техники – 3 937 (+0).

Потери врага на 14 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, 12 августа президент Владимир Зеленский отметил, что враг имеет больше потерь на фронте, чем украинская армия. Так ежедневное соотношение потерь личного состава России и Украины составляет 1 к 3 с большим количеством у врага.