Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Что известно о потерях врага на 14 июля 2025 года?

За сутки Силы обороны били по солдатам и средствам россиян. В Генштабе опубликовали обновленный список их потерь.

  • Личного состава – около 1 067 100 (+990),
  • танков – 11 104 (+5),
  • боевых бронированных машин – 23 130 (+3),
  • артиллерийских систем – 31 458 (+29),
  • РСЗО – 1 466 (+1),
  • средств ПВО – 1 207 (+0),
  • самолетов – 421 (+0),
  • вертолетов – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 51 043 (+191),
  • крылатых ракет – 3 558 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 58 456 (+191),
  • специальной техники – 3 937 (+0).

Потери россиян на 14 августа 2025 года

Потери врага на 14 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, 12 августа президент Владимир Зеленский отметил, что враг имеет больше потерь на фронте, чем украинская армия. Так ежедневное соотношение потерь личного состава России и Украины составляет 1 к 3 с большим количеством у врага.