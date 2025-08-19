Ще 890 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 19 серпня
- За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 890 російських загарбників.
Загальна кількість ліквідованих окупантів вже перевищила 1 071 000.
За минулу добу Росія втратила ще 890 бійців. Також 400 одиниць техніки та озброєння.
Станом на ранок 19 серпня Сили оборони України вже ліквідували понад 1 071 000 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога на 19 серпня 2025 року?
- Особового складу – близько 1 071 780 (+890),
- танків – 11118 (+0),
- бойових броньованих машин – 23148 (+0),
- артилерійських систем – 31698 (+66),
РСЗВ – 1470 (+1),
- засобів ППО – 1208 (+0),
- літаків – 422 (+0),
- гелікоптерів – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51894 (+209),
- крилатих ракет – 3558 (+0),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 59060 (+123),
- спеціальної техніки – 3943 (+1).
Останні новини про втрати Росії
Українські захисники здійснили унікальну операцію. Лише одним FPV-дроном підірвали понад 300 протитанкових мін ТМ-62.
В окупованому Мелітополі внаслідок операції ГУР знищено склад БК і загарбників, яких Росія перекинула на Запорізький фронт.
Наші захисники завдали вогневого ураження по колоні агресора на трасі Рильськ – Хомутовка Курської області. Важких поранень зазнав заступник командувача угруповання військ "Сєвєр" збройних сил Росії генерал-лейтенант Абачев.
Держсекретар США констатував, що Росія зазнає колосальних втрат у війні проти України. Марко Рубіо заявив, щол ише за минулий місяць загинули 20 тисяч окупантів.