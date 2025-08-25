На смузі своєї відповідальності 7 корпус ДШВ FPV-дроном вивів з ладу ворожу гармату. Корпус обороняє Покровськ та Мирноград.

Дрон майстерно пролетів крізь забудову та природні перешкоди. Про це повідомляє 24 Канал.

Як 7 корпус ДШВ знешкодив ворожу гармату?

На відео – екіпаж "Ламбада" 7 корпусу ДШВ майстерно веде FPV-дрон крізь забудову та природні перешкоди, знаходить замасковану позицію ворожої гармати, протягом кількох секунд оцінює свою ціль та вражає її.

Як повідомили сьогодні у 7 корпусі ДШВ, всього протягом минулого тижня у смузі оборони "Покровськ-Мирноград" оборонці пошкодили 12 одиниць артилерії та РСЗВ, серед яких – БМ-21 "Град" та важкий вогнемет ТОС-1.

Загалом за цей період на підступах до Покровська знищили 264 окупантів, 138 ворожих БПЛА, а також 48 одиниць авто- та мототехніки.

Які втрати ворога станом на 25 серпня?