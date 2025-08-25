Оборона Покровська: 7 корпус ДШВ знешкодив ударом FPV замасковану ворожу гармату
- 7 корпус ДШВ FPV-дроном знешкодив замасковану ворожу гармату, обороняючи Покровськ та Мирноград.
- Протягом минулого тижня знищено 12 одиниць артилерії, 264 окупантів та 138 ворожих БПЛА в смузі оборони "Покровськ-Мирноград".
На смузі своєї відповідальності 7 корпус ДШВ FPV-дроном вивів з ладу ворожу гармату. Корпус обороняє Покровськ та Мирноград.
Дрон майстерно пролетів крізь забудову та природні перешкоди. Про це повідомляє 24 Канал.
Як 7 корпус ДШВ знешкодив ворожу гармату?
На відео – екіпаж "Ламбада" 7 корпусу ДШВ майстерно веде FPV-дрон крізь забудову та природні перешкоди, знаходить замасковану позицію ворожої гармати, протягом кількох секунд оцінює свою ціль та вражає її.
Як повідомили сьогодні у 7 корпусі ДШВ, всього протягом минулого тижня у смузі оборони "Покровськ-Мирноград" оборонці пошкодили 12 одиниць артилерії та РСЗВ, серед яких – БМ-21 "Град" та важкий вогнемет ТОС-1.
Загалом за цей період на підступах до Покровська знищили 264 окупантів, 138 ворожих БПЛА, а також 48 одиниць авто- та мототехніки.
FPV-дрон знешкоджує ворожу гармату: дивіться відео
Які втрати ворога станом на 25 серпня?
- За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати росіян – близько 1 076 940 осіб. За останню добу ліквідовано 870 окупантів, знищено 1 танк, 8 бронемашин, 48 артилерійських систем.
- Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 11 130 танків, 23 175 ББМ, 31 946 артилерійських систем.