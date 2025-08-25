Оборона Покровска: 7 корпус ДШВ обезвредил ударом FPV замаскированную вражескую пушку
- 7 корпус ДШВ FPV-дроном обезвредил замаскированную вражескую пушку, обороняя Покровск и Мирноград.
- В течение прошлой недели уничтожено 12 единиц артиллерии, 264 оккупантов и 138 вражеских БПЛА в полосе обороны "Покровск-Мирноград".
На полосе своей ответственности 7 корпус ДШВ FPV-дроном вывел из строя вражескую пушку. Корпус обороняет Покровск и Мирноград.
Дрон мастерски пролетел сквозь застройку и естественные препятствия. Об этом сообщает 24 Канал.
Как 7 корпус ДШВ обезвредил вражескую пушку?
На видео – экипаж "Ламбада" 7 корпуса ДШВ мастерски ведет FPV-дрон сквозь застройку и естественные препятствия, находит замаскированную позицию вражеской пушки, в течение нескольких секунд оценивает свою цель и поражает ее.
Как сообщили сегодня в 7 корпусе ДШВ, всего в течение прошлой недели в полосе обороны "Покровск-Мирноград" защитники повредили 12 единиц артиллерии и РСЗО, среди которых – БМ-21 "Град" и тяжелый огнемет ТОС-1.
Всего за этот период на подступах к Покровску уничтожили 264 оккупантов, 138 вражеских БПЛА, а также 48 единиц авто- и мототехники.
FPV-дрон обезвреживает вражескую пушку: смотрите видео
Какие потери врага по состоянию на 25 августа?
- По данным Генштаба ВСУ, общие потери россиян – около 1 076 940 человек. За последние сутки ликвидировано 870 оккупантов, уничтожено 1 танк, 8 бронемашин, 48 артиллерийских систем.
- С начала полномасштабного вторжения враг потерял 11 130 танков, 23 175 ББМ, 31 946 артиллерийских систем.