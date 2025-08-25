На полосе своей ответственности 7 корпус ДШВ FPV-дроном вывел из строя вражескую пушку. Корпус обороняет Покровск и Мирноград.

Дрон мастерски пролетел сквозь застройку и естественные препятствия. Об этом сообщает 24 Канал.

Как 7 корпус ДШВ обезвредил вражескую пушку?

На видео – экипаж "Ламбада" 7 корпуса ДШВ мастерски ведет FPV-дрон сквозь застройку и естественные препятствия, находит замаскированную позицию вражеской пушки, в течение нескольких секунд оценивает свою цель и поражает ее.

Как сообщили сегодня в 7 корпусе ДШВ, всего в течение прошлой недели в полосе обороны "Покровск-Мирноград" защитники повредили 12 единиц артиллерии и РСЗО, среди которых – БМ-21 "Град" и тяжелый огнемет ТОС-1.

Всего за этот период на подступах к Покровску уничтожили 264 оккупантов, 138 вражеских БПЛА, а также 48 единиц авто- и мототехники.

FPV-дрон обезвреживает вражескую пушку: смотрите видео

