Вважаю себе особистим в'язнем Путіна, – Саакашвілі звернувся до Ради і згадав про Януковича
Джерело:фейсбук Міхеіла Саакашвілі
Міхеіл Саакашвілі продовжує голодувати у в'язниці у Руставі. Політик звернувся до українського парламенту та пояснив, чому він вирушив до Грузії.
Своє звернення колишній президент опублікував у соцмережі – українською та російською мовами.
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Саакашвілі втратив майже 20 кілограмів
Я втратив майже 20 кілограмів. Вважаю себе особистим в'язнем Путіна, оскільки він усі ці роки багато разів говорив про мене; дав грузинській владі найбільшого приватного акціонера російського "Газпрому" – Іванішвілі, публічні вказівки порушити проти мене кримінальні справи та винести вироки,
– розпочав своє звернення Саакашвілі.
Політик нагадав, що його відвідувала уповноважена Ради з прав людини Людмила Денісова, яка назвала звинувачення "несерйозними", а умови утримання "тортурами".
Грузія потрапила під вплив Москви, – Саакашвілі
Саакашвілі додав, що влада Грузії відмовляється виконувати висновки консиліуму медиків – щодо його здоров'я.
Щодо мети свого повернення на батьківщину, то політик пояснив, що, на його думку, Грузія остаточно потрапила під вплив Москви.
Нині у Грузії проводилися місцеві вибори, які на відміну від України тут завжди дуже легко вигравала влада. Але після моєї появи навіть у в'язниці ситуація радикально змінилася. У всьому. У великих містах кандидати партії "Єдиний національний рух" вийшли до другого туру,
– написав Саакашвілі.
Колишній президент наголосив на грубих фальсифікаціях під час голосування і зазначив, що опозиція об'єдналась – і він пишається своєю роллю у цьому.
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Політик пишається, що є громадянином України
Саакашвілі зауважив, що пишається, що є громадянином України і дуже цінує підтримку.
Я прожив в Україні 8 років свого життя. У мене в Києві є будинок та сім'я і я дуже вдячний за заяву президента, що Україна не залишить свого громадянина. Грузія не має більш улюбленої нації і вірнішого союзника, ніж Україна; і я все зроблю, щоб не було розбрату і ці відносини зміцнювалися,
– запевнив експрезидент Грузії.
Саакашвілі звернувся і до грузинів
Як інформує "Грузия online", через свого адвоката Саакашвілі передав ще послання грузинам. Він закликав їх до спротиву владу. Сам Саакашвілі – злий та ображений через результати виборів.
Ці вибори виграли ми, а група бандитів, яка привласнила владу Грузії, вирвала у нас цю перемогу з рук, пограбувала нас і позбавила головного права – бути господарями країни,
– сказав Саакашвілі.
Саакашвілі вважає, що потрібна нова революція
Політик вважає, що в країні мають призначити дострокові вибори, а щоб це відбулось, необхідна нова революція.
Те саме зробили українці з Януковичем, коли той повністю перейшов на бік росіян, адже Янукович був у багато разів більш безтурботним і багатшим, ніж Іванішвілі,
– написав Саакашвілі.
Політик закликав відстоювати результати виборів в судах.
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Головне про ув'язнення Саакашвілі:
- Напередодні першого туру місцевих виборів Саакашвілі повернувся на батьківщину.
- 1 жовтня його затримали у Батумі, адже політик засуджений одразу у кількох справах.
- Перебуває Саакашвілі у пенітенціарній установі в Руставі.
- Оскільки політик вважає свою справу політичною, то він оголосив голодування.
- Захисники та дівчина Саакашвілі Єлизавета Ясько повідомляють про значне погіршення його стану.
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