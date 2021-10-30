Відповідну заяву він зробив у відповідь на слова українського нардепа Олександра Ковальчука. Про це Давид Залкаліані заявив 30 жовтня.

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З повною відповідальністю заявляю, що ніякої комунікації з українською стороною щодо вимог про передачу Міхеіла Саакашвілі не було,

– заявив Залкаліані.

Він також додав, що Україна наразі не озвучувала ніяких вимог. Проте тут же запевнив: "Ми неодноразово роз'яснювали, що в подібній ситуації екстрадиція не відбувається, і не було будь-яких подібних звернень".

До речі, 29 жовтня нардеп Олександр Ковальчук пояснив, що МЗС України, Верховна Рада та президент вже мають текст звернення до Грузії з вимогою передати Міхеіла Саакашвілі. Проте у грузинському МЗС ще тоді заявили, що "не підтверджують цю інформацію".

Важливо! Процес екстрадиції передбачає видачу затриманої особи однією державою іншій. Вона не є обов'язковою, а відбувається, згідно з домовленостями.

Ба більше, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відвідала Саакашвілі та заявила, що "дії грузинської влади є катуванням". Адже політик схуд на 14 кілограмів та просить перевести його до цивільної лікарні.

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