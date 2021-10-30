Соответствующее заявление он сделал в ответ на слова украинского нардепа Александра Ковальчука. Об этом Давид Залкалиани заявил 30 октября.
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Власти Грузии говорят, что не обсуждали с Украиной экстрадицию Саакашвили
С полной ответственностью заявляю, что никакой коммуникации с украинской стороной относительно требований о передаче Михеила Саакашвили не было,
– заявил Залкалиани.
Он также добавил, что Украина пока не озвучивала никаких требований. Однако тут же заверил: "Мы неоднократно разъясняли, что в подобной ситуации экстрадиция не происходит, и не было каких-либо подобных обращений".
Кстати, 29 октября нардеп Александр Ковальчук пояснил, что МИД Украины, Верховная Рада и президент уже имеют текст обращения к Грузии с требованием передать Михеила Саакашвили. Однако в грузинском МИДе еще тогда заявили, что "не подтверждают эту информацию".
Более того, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова посетила Саакашвили и заявила, что "действия грузинских властей являются пытками". Ведь политик похудел на 14 килограммов и просит перевести его в гражданскую больницу.
Коротко о заключении Саакашвили в Грузии и действиях Украины
- В конце сентября 2021 года Михеил Саакашвили незаконно пересек границу и попал Грузию.
- 1 октября его арестовали из-за уголовных дел, открытых против него. Сам политик называет свое дело политическим и своей вины не признает.
- Более того, он в день ареста объявил голодовку, которую продолжает до сих пор.
- Он написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, в котором поблагодарил за слова поддержки. Также политик заявил, что он надеется "в ближайшее время вернуться" в Украину.
- 30 октября нардеп от "Слуг народа" и любимая Саакашвили заявила, что его состояние критическое. Он снова подтвердил, что отказывается от сдачи тестов. Как он говорит, что его жизнь сейчас полностью зависит от выбора грузинского народа.
- Кстати, 30 октября в Грузии проходит второй тур выборов местного самоуправления. Это волеизъявление рассматривают как референдум о доверии к правящей партии "Грузинская мечта".