Вже 2022 року відчуємо ефект, – експерт пояснив, що означає угода про "відкрите небо"

Підписання угоди про "відкрите небо" – це дуже великий крок вперед. Водночас попереду ще дуже багато роботи.

Процес повного впровадження цієї угоди затягнеться, можливо, навіть на 10 років. Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт з управління міграцією та кордонами Павло Кравчук.

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За його словами, імплементація угоди поділена на 3 етапи:

перший перехідний період;

другий перехідний період;

повна імплементація.

Перший почне працювати через 1 – 2 місяці. Цілком можливо, що вже наступного (2022 – 24 канал) року ми відчуємо прямий ефект від сторонньої лібералізації із країнами-членами ЄС,

– наголосив Кравчук.

Він пояснив, що майже одразу відбудеться лібералізація двосторонніх сполучень із країнами-членами Європейського Союзу.

Що означає ця угода

. Лібералізація – це можливість для перевізників аеропортів за мінімального втручання з боку державних регуляторів домовлятись між собою про відкриття нових маршрутів.

Поки 8 років тривала тяганина із підписанням угоди, Україна намагалась у двосторонньому порядку лібералізувати сполучення. Тобто підписати угоду окремо із кожною країною. Нашій державі вдалось досягти такого рішення приблизно із половиною країн.

Для пасажирів – це означатиме кращу якість і, ймовірно, зниження ціни,

– пояснив Кравчук.

Також завдяки підписанню угоди кількість країн, куди стане простіше відкривати нові маршрути авіаперевізникам, приблизно подвоїться.

Ціна авіаквитка – річ доволі відносна. І до цього була можливість, якщо сильно постаратись, полетіти за 300 гривень, 10 євро, 20 євро. Тому варто говорити загальним твердженням – ціни знижуватимуться. Павло Кравчук Експерт з управління міграцією та кордонами

Угода про спільний авіаційний простір: що означає

Україна та Європа підписали угоду про спільний авіаційний простір.

Відтак в українських громадян з'явиться більша кількість рейсів та ширша географія польотів.

Ірландський лоукостер Ryanair вже заявив, що планує розширити межі своєї роботи в Україні.

Кравчук прокоментував угоду про "відкрите небо": дивіться відео