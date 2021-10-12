Уже 2022 почувствуем эффект, – эксперт объяснил, что означает соглашение об "открытом небе"
Источник:24 канал
Подписание соглашения об "открытом небе" – это очень большой шаг вперед. В то же время впереди еще очень много работы.
Процесс полного внедрения этого соглашения затянется, возможно, даже на 10 лет. Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт по управлению миграцией и границами Павел Кравчук.
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По его словам, имплементация соглашения разделена на 3 этапа:
- первый переходный период;
- второй переходный период;
- полная имплементация.
Первый начнет работать через 1 – 2 месяца. Вполне возможно, что уже в следующем (2022 году – 24 канал) года мы почувствуем прямой эффект от сторонней либерализации со странами-членами ЕС,
– подчеркнул Кравчук.
Он объяснил, что почти сразу состоится либерализация двусторонних сообщений со странами-членами Европейского Союза.Справка. Либерализация – это возможность для перевозчиков аэропортов при минимальном вмешательстве со стороны государственных регуляторов договариваться между собой об открытии новых маршрутов.
Что означает это соглашение
Пока 8 лет тянулась волокита с подписанием соглашения, Украина пыталась в двустороннем порядке либерализовать сообщение. То есть подписать соглашение отдельно с каждой страной. Нашему государству удалось достичь такого решения примерно с половиной стран.
Для пассажиров – это будет означать лучшее качество и, вероятно, снижение цены,
– объяснил Кравчук.
Также благодаря подписанию соглашения количество стран, куда станет проще открывать новые маршруты авиаперевозчикам, примерно удвоится.
Цена авиабилета – вещь довольно относительная. И до этого была возможность, если сильно постараться, улететь за 300 гривен, 10 евро, 20 евро. Поэтому стоит говорить общим утверждением – цены будут снижаться.
Соглашение о совместном авиационном пространстве: что значит
- Украина и Европа подписали соглашение о совместном авиационном пространстве.
- Поэтому у украинских граждан появится большее количество рейсов и более широкая география полетов.
- Ирландский лоукостер Ryanair уже заявил, что планирует расширить границы своей работы в Украине.
Кравчук прокомментировал соглашение об "открытом небе": смотрите видео