Технічні прорахунки на президентських заходах у Росії – як порожні стільці в залі під час промови Путіна – логічно вказують на проблеми й в інших сферах, зокрема російські фізики почали висловлювати сумніви щодо стану стратегічних ядерних озброєнь.

Журналіст, ведучий, медіатренер Павло Новіков пояснив 24 Каналу, що факт появи такої інформації в ефірі Соловйова свідчить про підготовку населення до реальності. Назовні Росія погрожує "Орешніками" і "Буревісниками", а насправді з ядерною зброєю великі проблеми.

Чи справді російська ядерна зброя така потужна, як каже Путін?

Путін говорить про потужність ядерної зброї, тоді як у російських ядерних центрах існують технічні проблеми й занедбаність.

Десь болта не дотягнули, десь давно не перевіряли. Ці закриті містечка так функціонують: або їх грошима накачують, а грошей усе менше, або вони за принципом – раз ви думаєте, що платите, то ми думаємо, що працюємо,

– сказав Новіков.

Російські фізики публічно визнали технічні проблеми з ядерною зброєю, і навіть поява таких заяв у ефірі Соловйова свідчить про серйозні збої в системі.

"Вони готують своє населення до реальності: мовляв, у нас тут єдність. Тільки, на всякий випадок, дивіться – вам тут фізики кажуть: насправді з ядерною зброєю все дуже погано. Тому, коротше, назовні ми радіємо, а на кухнях, знаємо, як усе є насправді. Ось це той меседж, який Росія зараз транслює своїм", – підкреслив журналіст.

Що відомо про реальний стан російської ядерки?