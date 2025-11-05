Журналіст, ведучий, медіатренер Павло Новіков пояснив 24 Каналу, що факт появи такої інформації в ефірі Соловйова свідчить про підготовку населення до реальності. Назовні Росія погрожує "Орешніками" і "Буревісниками", а насправді з ядерною зброєю великі проблеми.
Чи справді російська ядерна зброя така потужна, як каже Путін?
Путін говорить про потужність ядерної зброї, тоді як у російських ядерних центрах існують технічні проблеми й занедбаність.
Десь болта не дотягнули, десь давно не перевіряли. Ці закриті містечка так функціонують: або їх грошима накачують, а грошей усе менше, або вони за принципом – раз ви думаєте, що платите, то ми думаємо, що працюємо,
– сказав Новіков.
Російські фізики публічно визнали технічні проблеми з ядерною зброєю, і навіть поява таких заяв у ефірі Соловйова свідчить про серйозні збої в системі.
"Вони готують своє населення до реальності: мовляв, у нас тут єдність. Тільки, на всякий випадок, дивіться – вам тут фізики кажуть: насправді з ядерною зброєю все дуже погано. Тому, коротше, назовні ми радіємо, а на кухнях, знаємо, як усе є насправді. Ось це той меседж, який Росія зараз транслює своїм", – підкреслив журналіст.
Що відомо про реальний стан російської ядерки?
- Росія випробувала ядерні системи "Буревісник" і "Посейдон" після запровадження нових санкцій США, демонструючи готовність до подальшої ескалації. Нові американські санкції проти Росії набудуть чинності 21 листопада, що дає російським компаніям і їхнім партнерам час для підготовки до обмежень.
- Знищення комплексу "Орешник" стало потужним ударом по репутації Кремля та має бути використане як приклад для європейських країн. Ця подія демонструє, що ядерні погрози Росії є радше інформаційною маніпуляцією, ніж реальною небезпекою.
- З серпня 2025 року Росія 23 рази застосовувала по Україні ракету 9М729, здатну нести ядерну боєголовку. Ця ракета має дальність до 2 500 кілометрів і може обходити системи ППО, що створює загрозу не лише для України, а й для всієї Європи.