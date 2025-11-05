Журналист, ведущий, медиатренер Павел Новиков объяснил 24 Каналу, что факт появления такой информации в эфире Соловьева свидетельствует о подготовке населения к реальности. Внешне Россия угрожает "Орешниками" и "Буревестниками", а на самом деле с ядерным оружием большие проблемы.
Действительно ли российское ядерное оружие такое мощное, как говорит Путин?
Путин говорит о мощности ядерного оружия, тогда как в российских ядерных центрах существуют технические проблемы и запущенность.
Где-то болта не дотянули, где-то давно не проверяли. Эти закрытые городки так функционируют: или их деньгами накачивают, а денег все меньше, или они по принципу – раз вы думаете, что платите, то мы думаем, что работаем,
– сказал Новиков.
Российские физики публично признали технические проблемы с ядерным оружием, и даже появление таких заявлений в эфире Соловьева свидетельствует о серьезных сбоях в системе.
"Они готовят свое население к реальности: мол, у нас тут единство. Только, на всякий случай, смотрите – вам тут физики говорят: на самом деле с ядерным оружием все очень плохо. Поэтому, короче, снаружи мы радуемся, а на кухнях, знаем, как все есть на самом деле. Вот это тот месседж, который Россия сейчас транслирует своим", – подчеркнул журналист.
Что известно о реальном состоянии российской ядерки?
- Россия испытала ядерные системы "Буревестник" и "Посейдон" после введения новых санкций США, демонстрируя готовность к дальнейшей эскалации. Новые американские санкции против России вступят в силу 21 ноября, что дает российским компаниям и их партнерам время для подготовки к ограничениям.
- Уничтожение комплекса "Орешник" стало мощным ударом по репутации Кремля и должно быть использовано в качестве примера для европейских стран. Это событие демонстрирует, что ядерные угрозы России являются скорее информационной манипуляцией, чем реальной опасностью.
- С августа 2025 года Россия 23 раза применяла по Украине ракету 9М729, способную нести ядерную боеголовку. Эта ракета имеет дальность до 2 500 километров и может обходить системы ПВО, что создает угрозу не только для Украины, но и для всей Европы.