Журналист, ведущий, медиатренер Павел Новиков объяснил 24 Каналу, что факт появления такой информации в эфире Соловьева свидетельствует о подготовке населения к реальности. Внешне Россия угрожает "Орешниками" и "Буревестниками", а на самом деле с ядерным оружием большие проблемы.

Действительно ли российское ядерное оружие такое мощное, как говорит Путин?

Путин говорит о мощности ядерного оружия, тогда как в российских ядерных центрах существуют технические проблемы и запущенность.

Где-то болта не дотянули, где-то давно не проверяли. Эти закрытые городки так функционируют: или их деньгами накачивают, а денег все меньше, или они по принципу – раз вы думаете, что платите, то мы думаем, что работаем,

– сказал Новиков.

Российские физики публично признали технические проблемы с ядерным оружием, и даже появление таких заявлений в эфире Соловьева свидетельствует о серьезных сбоях в системе.

"Они готовят свое население к реальности: мол, у нас тут единство. Только, на всякий случай, смотрите – вам тут физики говорят: на самом деле с ядерным оружием все очень плохо. Поэтому, короче, снаружи мы радуемся, а на кухнях, знаем, как все есть на самом деле. Вот это тот месседж, который Россия сейчас транслирует своим", – подчеркнул журналист.

Что известно о реальном состоянии российской ядерки?