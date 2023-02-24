"Потрібно бачити себе ядерною державою", – військовий експерт Роман Світан

Україна отримує допомогу від союзників та партнерів, яку здатна ефективно використати. Попри це потрібно тримати курс на озброєння, власне виробництво та повернення до ядерного статусу.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, ставка на України на зміну орієнтирів від Німеччини та Франції та США та Велику Британію у 2019 році була правильною.

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Повернення до ядерного статусу

Роман Світан зазначив, що Україна повинна вступати в НАТО та повертати собі ядерну зброю. Він розповів, що Україна частково має потужності для цього, але перепоною може стати дороговартісний процес збагачення урану.

При цьому він наголосив, що Українська армія вже фактично є частиною НАТО, попри те, що Україна ще офіційно не долучилась до альянсу.

"ЗСУ вже однозначно вважаються однією з найсильніших армій в структурі НАТО. Ми воюємо їхнім озброєнням та переходимо на стандарти НАТО. Однозначно ми будемо в НАТО, але потрібно також бачити себе ядерною державою", – зазначив Роман Світан.

Акцент на США та Великій Британії

Роман Світан вважає правильною зміну дипломатичних орієнтирів на Велику Британію, США та Польщу. Це відбулось після того, як Володимир Зеленський став у 2019 році президентом України.

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Саме тоді ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель намагалась запустити Північній потік 2 та занурити Європу в ще більшу залежність від Росії.

Підйом "Укроборонпрому"

Полковник ЗСУ вважає, що Україна вже повинна розвивати свій військово-промисловий комплекс та виготовляти для себе зброю. Налагоджувати це виробництво можна поки що не в Україні, оскільки Росія може дістати ракетами в будь-яку точку.

Однозначно розвиватись потрібно. Тут дуже важливо не втратити технології, інженерний склад та верстатний парк. Це дуже важливо, а запуститись можна на території наших сусідів й почати відновлювати основне,

– сказав Світан.

Військовий експерт зазначив, що в першу чергу потрібно відновлювати виробництво снарядів та САУ. Він також вважає, що Україна має хороший ракетний потенціал та може виготовляти ракети кращі за ATACMS та Harpoon.

Полковник ЗСУ переконаний, що Україна може виготовляти РСЗВ не гірші за HIMARS, а тому потрібно або брати ліцензії на виробництво, або виготовляти зброю самостійно.

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