"Нужно видеть себя ядерным государством", – военный эксперт Роман Свитан

Украина получает помощь от союзников и партнеров, способную эффективно использовать. Несмотря на это, нужно держать курс на вооружение, собственное производство и возвращение к ядерному статусу.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, ставка на Украину на смену ориентиров от Германии и Франции на США и Великобританию в 2019 году была правильной.

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Возвращение к ядерному статусу

Роман Свитан отметил, что Украина должна вступать в НАТО и возвращать ядерное оружие. Он рассказал, что у Украины частично есть мощности для этого, но препятствием может стать дорогостоящий процесс обогащения урана.

При этом он подчеркнул, что украинская армия уже фактически является частью НАТО, несмотря на то, что Украина еще официально не присоединилась к альянсу.

"ВСУ уже однозначно считаются одной из сильнейших армий в структуре НАТО. Мы сражаемся с их вооружением и переходим на стандарты НАТО. Однозначно мы будем в НАТО, но нужно также видеть себя ядерным государством", – отметил Роман Свитан.

Акцент на США и Великобритании

Роман Свитан считает правильным изменение дипломатических ориентиров на Великобританию, США и Польшу. Это произошло после того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году.

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Именно тогда эксканцлер Германии Ангела Меркель пыталась запустить Северный поток 2 и погрузить Европу в еще большую зависимость от России.

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Полковник ВСУ считает, что Украина уже должна развивать свой военно-промышленный комплекс и производить для себя оружие. Отлаживать это производство можно пока не в Украине, поскольку Россия может достать ракетами в любую точку.

Однозначно развиваться нужно. Здесь очень важно не потерять технологии, инженерный склад и станочный парк. Это очень важно, а запуститься можно на территории наших соседей и начать восстанавливать основное,

– сказал Свитан.

Военный эксперт отметил, что в первую очередь следует возобновлять производство снарядов и САУ. Он также считает, что Украина имеет хороший ракетный потенциал и может производить ракеты лучше ATACMS и Harpoon.

Полковник ВСУ убежден, что Украина может производить РСЗО не хуже HIMARS, а потому нужно либо брать лицензии на производство, либо производить оружие самостоятельно.

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