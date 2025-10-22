Путін узяв участь: у Росії заявили про проведення ядерних навчань

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське агентство ТАСС.

Володимир Путін узяв участь у навчаннях стратегічних ядерних сил. Росіяни стверджують, що під час навчань вони "перевіряли рівень підготовки органів військового управління".

Також було здійснено пуски міжконтинентальних балістичних і крилатих ракет.

Зокрема, з акваторії Баренцевого моря з атомного ракетного підводного крейсера стратегічного призначення "Брянськ" росіяни здійснили пуск ракети "Синева".

У навчаннях брали участь комплекси "Ярс", підводний човен "Брянськ" та літаки дальньої авіації Ту-95МС.

Усі завдання навчань стратегічних ядерних сил виконано,

– цинічно підсумували росіяни.

У лютому 2023 року Володимир Путін анонсував призупинення участі Росії у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Тоді він заявляв, що це рішення "вимушене", адже ядерні країни продовжують розвивати свої озброєння та "розпалювати ескалацію українського конфлікту".



Однак у липні 2025 Дональд Трамп заявив, що хоче підготувати новий договір про обмеження ядерних озброєнь з Росією – чинна угода СНО-3 спливає на початку 2026 року. Американський лідер також наголосив на необхідності продовження переговорів для уникнення ядерної загрози.

