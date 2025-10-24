Росія проводить нові ядерні навчання: до чого може готуватися Путін

Під керівництвом Володимира Путіна в Росії провели тренування стратегічних ядерних сил. Хоч запуски ракет окупанти могли не здійснити, ці навчання доводять дещо важливе.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політик, історик та дипломат Роман Безсмертний, зауваживши, що росіяни не можуть жити без війни. Бути агресором у них в крові.

Дивіться також Генерал Раян чесно відповів, скільки ще може тривати війна

До чого може готуватися Путін?

В Росії заявили, що під час навчань вони запустили ракети "Ярс" і "Синева". Однак політик припустив, що вони могли цього і не робити. Мовиться хіба що про стратегічно штабні ігри імітаційного характеру. Сьогодні це називається навчання або тренування.

Під час них виясняється, чи здатні люди здійснити запуск. Ось що найважливіше. Зазвичай, такі навчання проводяться перед майбутньою агресією,

– наголосив він.

Безсмертний додав, що російський диктатор і російська система не можуть існувати без активних воєн, де вони виступають агресорами. Вони в цьому зацікавлені.

Що відомо про ядерні навчання Росії?