У Путіна 3 варіанти: як Росія може відповісти на контрнаступ ЗСУ

До контрнаступу готуються всі – насамперед Україна разом з партнерами. А також Владімір Путін. Проте його можливою відповіддю на наступальні дії ЗСУ може бути застосування ядерної зброї.

Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч зі США, депутат окружних зборів округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. На його думку, у Путіна буде небагато варіантів реакції на деокупацію українських територій ЗСУ.

До теми Ядерна колонія Росії: для чого Путін лякає світ і підставляє Сі

Відбувається брязкіт зброєю

Рашкін зауважив, що у Путіна є 3 способи ескалації, щоб спробувати перешкодити контрнаступу України:

"гарматне м'ясо", яке він має і може його пересувати в різні боки;

пропагандисти на кшталт Владіміра Соловйова, які можуть помахати кулачком і щось "промичати";

ядерна палиця, якою він може помахати і пригрозити всім, мовляв, тримайте мене семеро.

"На всіх рівнях ескалації зараз відбувається брязкіт зброєю. Тим більш, якщо врахувати, що ядерну загрозу росіяни використовують весь час", – зазначив політичний діяч.

Правда навиворіт

Водночас США готують відповідь на ядерну ескалацію з боку Росії. Так, міністерство енергетики виділило 160 мільйонів доларів торік і планує виділити в цьому, щоб забезпечити Україну усім необхідним обладнанням для виявлення у випадку ядерного удару, хто застосував цю зброю.

Існують різні підходи до загроз Путіна. Зокрема на пропагандистському рівні.

Коли США оголошують, що надали Україні 98% заявленої допомоги, необхідної для контрнаступу, російська ж пропаганда заявляє, що Київ більше не буде отримувати, тому що Сполучені Штати передали всю зброю, що мали,

– розповів Рашкін.

Він наголосив, що така правда навиворіт буде використана у випадку будь-якої катастрофи, пов'язаною, зокрема, з ядерною зброєю.

Консервативні ЗМІ в США зараз залякують, що Путін може розпочати перевірку випробування ядерної зброї.

"Така риторика консервативних ЗМІ спрямована на те, що, напевно, з Путіним потрібно домовлятися, щоб він не виконав свої загрози", – пояснив співрозмовник.

Як Путін може відповісти на контрнаступ ЗСУ: дивіться відео

Фактор Криму

На його думку, важливу роль у всьому цьому розкладі грає Крим.

Єдиний спосіб уникнути ядерної війни, щоб Путін програв до того, як він зрозумів, що це відбулось. Адже, коли він буде вважати, що програє, існує ризик використання їм зброї масового ураження,

– зауважив громадський діяч.

Проте коли він вже програє і буде запізно використовувати ядерну зброю, то можливо це може зупинити такий розвиток подій.

В цьому аспекті, якщо Крим знову опиниться під контролем України, це стане фактичною поразкою Росії і буде занадто пізно переходити до ядерного рівня ескалації. Адже Путін вже програв, втративши Крим,

– припустив Юрій Рашкін.

Він також допустив, що Путін не усвідомить свого програшу, адже буде отримувати інформацію від власної пропаганди. Соловйов та інші йому розкажуть, що у нього все чудово. А Крим залишиться завжди там, де хоче Путін, – у нього під подушкою.

До теми США передали Україні датчики радіації для виявлення ядерних вибухів, – The New York Times

Ядерні погрози Росії: важливе