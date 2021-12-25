Ядерний кейс президента: що стримує політиків від початку Третьої світової війни

У часи Другої світової війни для бомбардування одного міста відправляли сотні літаків. Зараз, щоб знищити місто, достатньо одного літака, одного вильоту і однієї бомби – ядерної.

У випадку з ядерною зброєю, шансу на порятунок не буде. Боєголовка долетить до місця призначення за лічені хвилини, з якої б точки планети її не відправили. Країна, яка першою вирішить спустити зброю смерті, відчує на собі аналогічну зброю.

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Президент США має ядерний кейс – невеликий дипломат, за допомогою якого може почати ядерну війну й покласти край світу. Маленький пристрій зосереджує в собі потужність тисяч ядерних боєголовок, які за бажанням голови Овального кабінету можуть випустити в небо.

За словами дослідника Браяна Туна, люди живуть у небезпечний час, коли на планеті є 15 тисяч ядерних боєголовок, а низка ядерних країн мають претензії одна до одної:

США;

КНДР;

НАТО;

Росія;

Індія;

Пакистан.

Створення ядерного кейса

Ідея створення такого пристрою зародилася у 1960-х роках у часи Карибської кризи. Тоді США і СРСР були готові в будь-який момент почати Третю світову війну.



Ядерний кейс придумали в часи Карибської кризи / Фото U. S. Department of State

Відтак американський президент Джон Кеннеді поцікавився, чи виконають у Пентагоні прохання запустити ядерну зброю, якщо не будуть впевнені, що телефонує саме глава держави. Так вирішили створити кейс, який належатиме лише керівнику Овального кабінету.

. Карибською кризою називають напружене протистояння між Радянським Союзом та США, яке виникло після таємного розміщення радянських ядерних ракет на Кубі в жовтні 1962 року.

Він дає можливість президенту розпоряджатися потужною зброєю з будь-якого місця на планеті. За допомогою пристрою можна також спланувати, які ракети куди полетять.

У цьому портфелі є карта з точками розташування ракет, карта бункерів, куди можна заховатися в разі ядерної атаки, а також коди доступу до ініціації запуску, відомі під кодовою назвою biscuit, або ж "печиво". Їх постійно оновлюють, тож зламати їх не вийде.

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Ядерний кейс завжди біля президента, хоч він сам його ніколи не носить. Зазвичай, поряд із американським головнокомандувачем є працівник спеціальної військової служби, який всюди носить за ним цей портфель.

Глава Білого дому завжди знає, де знайти цю людину із кейсом. А в Пентагоні є спеціальні люди, які відстежують дислокацію всіх ключових осіб, відповідальних за запуск ядерних боєголовок:

президента;

віцепрезидента;

міністра оборони.

Як запустити ядерну зброю

За всю історію існування портфеля його відлучали від президента США всього двічі – у 1963 році, коли Джона Кеннеді застрелили, і у 1981 році, коли зловмисник стріляв у Рональда Рейгана.

Процедура запуску смертельної зброї дуже непроста. Насамперед президент США мусить переговорити зі своїм радником, щоб у випадку нелогічності дій відмовити главу Білого дому від цього кроку.

Далі сигнал йде до міністра оборони країни, який має визначити чи це точно наказ президента. Якщо так, то він підтверджує запуск і передає інформацію в командний центр.



Процедура запуску ядерної зброї непроста/ Фото U.S. Army Photographic Signal Corps

У центрі визначають, які саме ракети запускати, куди і звідки вони полетять та у якій кількості. Процес запуску досить складний і залучає до цієї процедури багато людей і різних ланок.

Якщо вірити дослідникам, то від часу, коли глава Овального кабінету натисне на кнопку і до вильоту ракети з субмарини, літака чи підземного сховища мине всього кілька хвилин. Тому в рішенні про завдання ядерного удару потрібно бути максимально виваженим.

Таке рішення може ухвалити виключно президент. Але все залежить від контексту, якщо наш лідер просто образився на іншого лідера, ніхто не запустить ядерну зброю,

– пояснив дослідник Пітер Фівер.

Усі ланки, причетні до запуску ракет, можуть відмовитися від цієї процедури, якщо наказ президента суперечитиме законам. Наприклад, під час виборів 2016 року Гілларі Клінтон запитала як можна довірити ядерну зброю людині, яка може збожеволіти від повідомлення у твіттері – Дональду Трампу.

Для використання ядерного кейса мають бути вагомі та законні підстави. Це додатковий захист від перетворення людства на попіл.

Коли можуть запустити ядерну зброю

Є кілька сценаріїв, які можуть стати каталізаторами для використання президентом США ядерного портфеля. Наприклад, боєголовка, що летить на його країну – у цьому разі глава Білого дому може завдати удару у відповідь.

Інший варіант – якщо є загроза національним інтересам чи безпеці США, як Кубинська криза. У решті випадків використання кнопки недоцільне і неправильне.

Попри це, в історії бували випадки, коли не те що за невиконання, а й навіть за сумнів у намірах президента звільняли із роботи. Один із таких інцидентів трапився у 1973 році.

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Тоді майор військово-повітряних сил країни Гарольд Герінг на одному з інструктажів запитав: "Звідки мені знати, що наказ про запуск ядерних ракет надійшов від розумного президента?". За це його миттєво звільнили з роботи.

Аргументували такий вчинок тим, що Герінг не є надійною людиною для такої служби, адже коли наказ надійде, він ще сумніватиметься чи виконувати його.

У випадку з запуском ядерної зброї є всього 2 варіанти дій:

якщо наказ президента законний і має всі підстави для початку атаки – випускати ракети;

якщо ж ні – скасувати запуск.

Іншого вибору немає. І діяти потрібно максимально швидко, бо США не єдина країна світу, яка має в розпорядження ядрений арсенал.



При запуску ядерної зброї є лише 2 варіанти дій / Фото U.S. Department of Defense

"Процедура запуску дуже сувора. Тут немає такого, що президент захотів, а ти – ні. Є чітка інструкція, в якій немає місця імпровізації", – зазначив військовослужбовець Люк Делленбах.

Наслідки ядерної війни

Ядерна війна – це кінець всього живого. Лише один боєзаряд убиває кількома різними способами;

ударна хвиля, яка зносить все у радіусі своєї дії;

отруєння довкілля радіацією, яку розносить вітер;

жар від боєголовки спалить усе на шляху.

Якщо взяти американське місто Денвер, то від одного вибуху загинуть понад 150 тисяч людей. Ясна річ, що у випадку повномасштабної ядерної війни, одним запуском ніхто не обмежиться.

Є бомбардувальники, які несуть міжконтинентальні балістичні ракети і водневі бомби, та субмарини із ядерними ракетами,

– зауважив дослідник Браян Тун.

Окрім цього, запустити ракети можуть із підземних шахт. За словами журналіста Джеймі Макінтайра, військових, які відповідальні за запуск ракет, добре готують.

Найодіозніший президент США, який коли-небудь володів ядерним кейсом – це Дональд Трамп. За його каденції портфель щонайменше 3 рази потрапляв у неприємності:

2017 року, під час візиту до Китаю;

під час штурму Капітолію в січні 2021 року;

під час інавгурації Джо Байдена.

За кілька годин, поки відбувалася передача влади, могло статися абсолютно будь-що. Для людей, які спостерігають за присягою нового президента – це цікаве й красиве дійство, але для агентів спецслужб – максимально напружений день.

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Однак, якщо колись в світі таки вибухне ядерна війна, найвищому командуванню США буде куди сховатися. По всій території країни діє розгалужена мережа бункерів, які можуть вмістити сотні людей і дозволи їм автономно жити там роками.

Окрім цього, президент володіє спеціальним літаком Airforce One, який призначений для таких випадків. Повітряна фортеця настільки технологічна, що глава держави може звіти запустити будь-яку бомбу. А ось простим людям може й не вистачити сховків.

Які країни мають ядерне озброєння

Ядерний кейс – це не унікальна розробка США. Аналогічний портфель є у президента Росії, глави КНДР, президента Пакистану та Індії – у всіх лідерів ядерних країн.

У США за пуск ядерної зброї відповідальні президент, віцепрезидент і міністр оборони, який і приводить наказ до виконання. В іншому випадку активується програма "Аварійна система ракетних комунікацій".

Коли країна залишається без лідерів у випадку війни, увесь ядерний арсенал вилетить у ключові точки на планеті. Вони визначені заздалегідь. Аналогічна система є й в Росії – "Чорна рука", яку придумали ще за часів Холодної війни.

Зараз у світі налічується понад 13 тисяч ядерних боєголовок. Всі вони у сотні, а то й у тисячі разів потужніші, ніж ті, які скидали на Японію у 1945 році. Арсенал постійно поповнюється.



Кількість ядерних боєголовок у світі / Інфографіка 24 каналу

Китай та Північна Корея регулярно проводять випробування та створюють нові ракети. Вони сильніші та здатні завдавати такої шкоди, що відновлення екосистеми після підриву стане неможливим на десятки років.

У всій історії з ядерними запусками є одне "але" – що б не планував президент, він мусить ухвалити рішення з радником, який повинен стримати його від цього. Роль спецслужб також ніхто не скасовував, адже вони вже не раз рятували світ від ядерної війни.