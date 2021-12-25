Ядерный кейс президента: что сдерживает политиков с начала Третьей мировой войны

Во времена Второй мировой войны для бомбардировки одного города отправляли сотни самолетов. Сейчас, чтобы уничтожить город, достаточно одного самолета, одного вылета и одной бомбы – ядерной.

В случае с ядерным оружием, шанса на спасение не будет. Боеголовка долетит до места назначения за считанные минуты, с какой бы точки планеты ее не отправили. Страна, которая первой решит спустить оружие смерти, почувствует на себе аналогичное оружие.

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Президент США имеет ядерный кейс – небольшой дипломат, с помощью которого может начать ядерную войну и положить конец миру. Маленькое устройство сосредотачивает в себе мощность тысяч ядерных боеголовок, которые по желанию главы Овального кабинета могут выпустить в небо.

По словам исследователя Брайана Туна, люди живут в опасное время, когда на планете есть 15 тысяч ядерных боеголовок, а ряд ядерных стран имеют претензии друг к другу:

США;

КНДР;

НАТО;

Россия;

Индия;

Пакистан.

Создание ядерного кейса

Идея создания такого устройства зародилась в 1960-х годах во времена Карибского кризиса. Тогда США и СССР были готовы в любой момент начать Третью мировую войну.



Ядерный кейс придумали во времена Карибского кризиса / Фото U. S. Department of State

Поэтому американский президент Джон Кеннеди поинтересовался, выполнят ли в Пентагоне просьбу запустить ядерное оружие, если не будут уверены, что звонит именно глава государства. Так решили создать кейс, который будет принадлежать только руководителю Овального кабинета.

. Карибским кризисом называют напряженное противостояние между Советским Союзом и США, которое возникло после тайного размещения советских ядерных ракет на Кубе в октябре 1962 года.

Он дает возможность президенту распоряжаться мощным оружием из любого места на планете. С помощью устройства можно также спланировать, какие ракеты куда полетят.

В этом портфеле есть карта с точками расположения ракет, карта бункеров, куда можно спрятаться в случае ядерной атаки, а также коды доступа к инициации запуска, известные под кодовым названием biscuit, или же "печенье". Их постоянно обновляют, поэтому взломать их не получится.

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Ядерный кейс всегда возле президента, хоть он сам его никогда не носит. Обычно рядом с американским главнокомандующим есть работник специальной военной службы, который повсюду носит за ним этот портфель.

Глава Белого дома всегда знает, где найти этого человека с кейсом. А в Пентагоне есть специальные люди, которые отслеживают дислокацию всех ключевых лиц, ответственных за запуск ядерных боеголовок:

президента;

вице-президента;

министра обороны.

Как запустить ядерное оружие

За всю историю существования портфеля его отлучали от президента США всего дважды – в 1963 году, когда Джона Кеннеди застрелили, и в 1981 году, когда злоумышленник стрелял в Рональда Рейгана.

Процедура запуска смертельного оружия очень непростая. Прежде всего президент США должен переговорить со своим советником, чтобы в случае нелогичности действий отговорить главу Белого дома от этого шага.

Далее сигнал идет к министру обороны страны, который должен определить точно ли это приказ президента. Если да, то он подтверждает запуск и передает информацию в командный центр.

Процедура запуска ядерного оружия непростая/ Фото U.S. Army Photographic Signal Corps

В центре определяют, какие именно ракеты запускать, куда и откуда они полетят и в каком количестве. Процесс запуска достаточно сложный и привлекает к этой процедуре много людей и разных звеньев.

Если верить исследователям, то от времени, когда глава Овального кабинета нажмет на кнопку и до вылета ракеты с субмарины, самолета или подземного хранилища пройдет всего несколько минут. Поэтому в решении о нанесении ядерного удара нужно быть максимально взвешенным.

Такое решение может принять исключительно президент. Но все зависит от контекста, если наш лидер просто обиделся на другого лидера, никто не запустит ядерное оружие,

– пояснил исследователь Питер Фивер.

Все звенья, причастные к запуску ракет, могут отказаться от этой процедуры, если приказ президента будет противоречить законам. Например, во время выборов 2016 года Хиллари Клинтон спросила как можно доверить ядерное оружие человеку, который может сойти с ума от сообщения в Твиттере – Дональду Трампу.

Для использования ядерного кейса должны быть веские и законные основания. Это дополнительная защита от превращения человечества в пепел.

Когда могут запустить ядерное оружие

Есть несколько сценариев, которые могут стать катализаторами для использования президентом США ядерного портфеля. Например, летящая на его страну боеголовка – в этом случае глава Белого дома может нанести ответный удар.

Другой вариант – если есть угроза национальным интересам или безопасности США, как Кубинский кризис. В остальных случаях использование кнопки нецелесообразно и неправильно.

Несмотря на это, в истории бывали случаи, когда не то что за невыполнение, но и даже за сомнение в намерениях президента увольняли с работы. Один из таких инцидентов произошел в 1973 году.

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Тогда майор военно-воздушных сил страны Гарольд Геринг на одном из инструктажей спросил: "Откуда мне знать, что приказ о запуске ядерных ракет поступил от умного президента?". За это его мгновенно уволили с работы.

Аргументировали такой поступок тем, что Геринг не является надежным человеком для такой службы, ведь когда приказ поступит, он еще будет сомневаться выполнять ли его.

В случае с запуском ядерного оружия есть всего 2 варианта действий:

если приказ президента законный и имеет все основания для начала атаки – выпускать ракеты;

если же нет – отменить запуск.

Другого выбора нет. И действовать нужно максимально быстро, потому что США не единственная страна мира, которая имеет в распоряжении ядреный арсенал.



При запуске ядерного оружия есть лишь 2 варианта действий / Фото U.S. Department of Defense

"Процедура запуска очень строгая. Здесь нет такого, что президент захотел, а ты – нет. Есть четкая инструкция, в которой нет места импровизации", – отметил военнослужащий Люк Делленбах.

Последствия ядерной войны

Ядерная война – это конец всего живого. Только один боезаряд убивает несколькими различными способами:

ударная волна, которая сносит все в радиусе своего действия;

отравление окружающей среды радиацией, которую разносит ветер;

жар от боеголовки сожжет все на пути.

Если взять американский город Денвер, то от одного взрыва погибнут более 150 тысяч человек. Понятное дело, что в случае полномасштабной ядерной войны, одним запуском никто не ограничится.

Есть бомбардировщики, которые несут межконтинентальные баллистические ракеты и водородные бомбы, и субмарины с ядерными ракетами,

– заметил исследователь Брайан Тун.

Кроме этого, запустить ракеты могут из подземных шахт. По словам журналиста Джейми Макинтайра, военных, которые ответственны за запуск ракет, хорошо готовят.

Самый одиозный президент США, когда-либо обладавший ядерным кейсом – это Дональд Трамп. При его каденции портфель минимум 3 раза попадал в неприятности:

в 2017 году, во время визита в Китай;

во время штурма Капитолия в январе 2021 года;

во время инаугурации Джо Байдена.

За несколько часов, пока происходила передача власти, могло произойти абсолютно что угодно. Для людей, которые наблюдают за присягой нового президента – это интересное и красивое действо, но для агентов спецслужб – максимально напряженный день.

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Однако, если когда-то в мире все же разразится ядерная война, высшему командованию США будет куда спрятаться. По всей территории страны действует разветвленная сеть бункеров, которые могут вместить сотни людей и разрешит им автономно жить там годами.

Кроме этого, президент владеет специальным самолетом Airforce One, который предназначен для таких случаев. Воздушная крепость настолько технологична, что глава государства может запустить любую бомбу. А вот простым людям может и не хватить укрытий.

Какие страны имеют ядерное вооружение

Ядерный кейс – это не уникальная разработка США. Аналогичный портфель есть у президента России, главы КНДР, президента Пакистана и Индии – у всех лидеров ядерных стран.

В США за пуск ядерного оружия ответственны президент, вице-президент и министр обороны, который и приводит приказ к исполнению. В противном случае активируется программа "Аварийная система ракетных коммуникаций".

Когда страна остается без лидеров в случае войны, весь ядерный арсенал вылетит в ключевые точки на планете. Они определены заранее. Аналогичная система есть и в России – "Черная рука", которую придумали еще во времена Холодной войны.

Сейчас в мире насчитывается более 13 тысяч ядерных боеголовок. Все они в сотни, а то и в тысячи раз мощнее, чем те, которые сбрасывали на Японию в 1945 году. Арсенал постоянно пополняется.



Количество ядерных боеголовок в мире / Инфографика 24 канала

Китай и Северная Корея регулярно проводят испытания и создают новые ракеты. Они сильнее и способны наносить такой ущерб, что восстановление экосистемы после подрыва станет невозможным на десятки лет.

Во всей истории с ядерными запусками есть одно "но" – что бы ни планировал президент, он должен принять решение с советником, который должен сдержать его от этого. Роль спецслужб также никто не отменял, ведь они уже не раз спасали мир от ядерной войны.