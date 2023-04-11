Виживання у холоді в підвалах зруйнованих будинків: як змінилася Авдіївка з літа 2022 року

Російські війська багато місяців поспіль безупину завдають ударів по українській Авдіївці, намагаючись її оточити та просунутись у цьому районі. По собі вони залишають одні руїни, тож життя у місті за останні пів року сильно змінилося.

Зафільмувати зміни, яких зазнала Авдіївка, змогли журналісти проєкту "Український Свідок". Вони відвідали місто в серпні 2022 року та повернулися туди через 6 місяців, у лютому 2023-го, пише 24 Канал.

До теми Авдіївка тепер – суцільна руїна: наслідки російського удару

Людей намагаються забезпечити необхідним

Попри усі намагання окупантів захопити Авдіївку, завдяки захисникам України вона залишається під контролем нашої держави. Однак попри це ситуація у прифронтовому місті залишається вкрай небезпечною, тож місцеві жителі, які ще не евакуювалися, постійно ризикують своїм життям.

У місті практично знищена критична інфраструктура. Як поділилися місцеві, вони сидять в підвалах без туалету та води. "Мерзнемо та вмираємо", – так описала життя в Авдіївці одна з місцевих жительок.

Попри критичну ситуацію, у лютому в Авдіївці залишалися медичні працівники та правоохоронці, діяли й деякі магазини та працювали банківські термінали. Як поділилася місцева продавчиня, у магазинах "для людей тут є все".

Забезпечують місцевих мешканців й гуманітарною допомогою, чим опікуються волонтери та представники військової адміністрації. Вони розвозять не лише харчі, а й дрова та засоби особистої гігієни.

Як зазначив командир роти поліції спецпризначення із позивним "Лютий", представники поліції у місті ж символізують владу та українську державу.

Тут є громадяни. Ми, поліція, символізуємо тут владу та українську державу. Ми звідси не вийдемо,

– наголосив він.

Зауважимо, що наприкінці березня місцева влада ухвалила непросте рішення евакуювати комунальників, які робили все можливе для підтримки життя у місті. Відтак в Авдіївці згодом не буде мобільного зв'язку та навіть можливості заряджати телефони.

Залишилося лише декілька медиків

У понівеченій лікарні Авдіївки у лютому залишився лише один лікар Віталій Ситник, медичний директор Авдіївської лікарні. Йому допомагають чотири медсестри, які чергують, та санітарки. І це при тому, що через постійні обстріли пацієнтів побільшало.

Важкопоранених відправляємо у міста, де лікарні ще працюють: Покровськ, Селідово. Ми ж піклуємося про пацієнтів з легкими травмами: перев’язуємо та надаємо першу допомогу,

– розповів він.

Він зазначив, що місцева лікарня зазнала багато руйнувань. У неї за пів року було більше десятка потраплянь, через що у даху є дірки, а в палатах побиті вікна.

Варте уваги Може стати "другим Бахмутом": влада закликає жителів Авдіївки терміново виїхати з міста

Авдіївка перебуває під постійними обстрілами

Військовий з позивним "Техас" поділився, що росіяни обстрілюють Авдіївку хаотично. Через це є дуже багато поранених та вбитих місцевих. Тож він наголосив на необхідності евакуації мирного населення.

Дуже багато поранених та вбитих місцевих. Це заважає бойовим діям, бо цих людей треба вивозити,

– сказав він.



Авдіївка перебуває під постійними обстрілами окупантів / Скриншот з ресурсу "Мапа війни в Україні" за 11 квітня

У квітні та травні 2022 року, коли обстріли стали масованими, з багатотисячної Авдіївки почали виїжджати люди. За словами військових, це було передусім проукраїнське населення. Як зазначив командир роти поліції спецпризначення "Лютий", "залишались ті, хто вважав, що вони "поза політикою".

Тож, на жаль, у місті все ще перебувають мирні мешканці, які вирішили не евакуйовуватися з прифронтового міста. Відтак українців тепер вивозять з Авдіївки не часто, хоча раніше їх евакуйовували щодня. Однак, як зазначив військовий, якщо бодай одна людина захоче виїхати, за нею приїде бус.

Як змінилося життя Авдіївки з літа 2022 року: відео

Як можна виїхати з Авдіївки

Зазначимо, що у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, як саме усі охочі можуть евакуюватися з небезпечного міста. Для цього можна звернутися за низкою номерів: