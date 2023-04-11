Выживание в холоде в подвалах разрушенных домов: как изменилась Авдеевка с лета 2022 года

Российские войска много месяцев подряд непрерывно наносят удары по украинской Авдеевке, пытаясь окружить и продвинуться в этом районе. По себе они оставляют одни руины, поэтому жизнь в городе за последние полгода сильно изменилась.

Снять изменения, которые претерпела Авдеевка, смогли журналисты проекта "Украинский Свидетель". Они посетили город в августе 2022 года и вернулись туда через 6 месяцев, в феврале 2023-го, пишет 24 Канал.

К теме Авдеевка теперь – сплошная руина: последствия российского удара

Людей пытаются обеспечить необходимым

Несмотря на все попытки оккупантов захватить Авдеевку, благодаря защитникам Украины она остается под контролем нашего государства. Однако, несмотря на это, ситуация в прифронтовом городе остается крайне опасной, поэтому местные жители, которые еще не эвакуировались, постоянно рискуют своей жизнью.

В городе практически уничтожена критическая инфраструктура. Как поделились местные, они сидят в подвалах без туалета и воды. "Мерзнем и умираем", – так описала жизнь в Авдеевке одна из местных жительниц.

Несмотря на критическую ситуацию, в феврале в Авдеевке оставались медицинские работники и правоохранители, действовали и некоторые магазины и работали банковские терминалы. Как поделилась местная продавщица, в магазинах "для людей здесь есть все".

Обеспечивают местных жителей и гуманитарной помощью, чем заботятся волонтеры и представители военной администрации. Они развозят не только продукты, но и дрова и средства личной гигиены.

Как отметил командир роты полиции спецназначения с позывным "Лютый", представители полиции в городе символизируют власть и украинское государство.

Здесь есть граждане. Мы, полиция, символизируем здесь власть и украинское государство. Мы отсюда не выйдем,

– подчеркнул он.

Заметим, что в конце марта местные власти приняли непростое решение эвакуировать коммунальщиков, делавших все возможное для поддержания жизни в городе. Следовательно, в Авдеевке впоследствии не будет мобильной связи и даже возможности заряжать телефоны.

Осталось всего несколько медиков

В изуродованной больнице Авдеевки в феврале остался только один врач Виталий Сытник, медицинский директор Авдеевской больницы. Ему помогают четыре дежурящих медсестры и санитарки. И это при том, что из-за постоянных обстрелов пациентов стало больше.

Тяжелораненых отправляем в города, где больницы еще работают: Покровск, Селидово. Мы же заботимся о пациентах с легкими травмами: перевязываем и оказываем первую помощь,

– рассказал он.

Он отметил, что местная больница подверглась многим разрушениям. В нее за полгода было больше десятка попаданий, из-за чего у крыши есть дыры, а в палатах разбиты окна.

Достойно внимания Может стать "вторым Бахмутом": власти призывают жителей Авдеевки срочно уехать из города

Авдеевка находится под постоянными обстрелами

Военный с позывным "Техас" поделился, что россияне обстреливают Авдеевку хаотично. Из-за этого очень много раненых и убитых местных. Он отметил необходимость эвакуации мирного населения.

Очень много раненых и убитых. Это мешает боевым действиям, потому что этих людей нужно вывозить,

– сказал он.



Авдеевка находится под постоянными обстрелами оккупантов / Скриншот с ресурса "Карта войны в Украине" за 11 апреля

В апреле и мае 2022 года, когда обстрелы стали массированными, из многотысячной Авдеевки начали уезжать люди. По словам военных, это было, прежде всего, проукраинское население. Как отметил командир роты полиции спецназначения "Лютый", "оставались те, кто считал, что они "вне политики".

К сожалению, в городе все еще находятся мирные жители, которые решили не эвакуироваться из прифронтового города. Следовательно, украинцев теперь вывозят из Авдеевки не часто, хотя раньше их эвакуировали ежедневно. Однако, как отметил военный, если хотя бы один человек захочет уехать, за ним приедет бус.

Как изменилась жизнь Авдеевки с лета 2022 года: видео

Как можно уехать из Авдеевки

Отметим, что в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, как все желающие могут эвакуироваться из опасного города. Для этого можно обратиться за рядом номеров: