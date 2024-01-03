Який штраф за ухилення від мобілізації передбачає новий законопроєкт

Наприкінці грудня в Україні зареєстрували два нові законопроєкти, які пропонують зміни до процесу мобілізації, а також посилення відповідальності за військові правопорушення, Зокрема, передбачено покарання за втечу від призову та порушення правил військового обліку.

Про які саме покарання йдеться, розповідає 24 Канал.

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Чим загрожує ухилення від призову

Так, якщо громадянин призовного віку буде ухилятися від постановки на військовий облік, йому доведеться сплатити штраф у розмірі від 8,5 тисяч до 17 тисяч гривень. Наразі штраф за подібне становить 3 400 – 5 100 гривень.

Порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію пересічним громадянам коштуватиме від 25,5 тисяч до 34 тисяч гривень. Для посадовців сума штрафу більше. Вона коливається від 34 000 до 85 000 гривень.

Також законопроєкт дозволяє затримувати громадян, які порушать законодавство під час дії воєнного стану, на строк до трьох годин, а в окремих випадках – до трьох діб.

Щодо ухилення від мобілізації, то наразі закон передбачає покарання у вигляд від 3 до 5 років позбавлення волі. Новий законопроєкт пропонує застосувати такий самий захід для тих, хто відмовляється проходити ВЛК.

У Раді кажуть, що новий законопроєкт перепишуть

Вже цього тижня до законопроєкту внесуть перші правки з урахуванням зауважень Уповноваженого із прав людини.

Так, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук поділилася, що деякі правки в новому законопроєкті стосуватимуться ліквідації корупційних норм.

За словами Кравчук, законопроєкт в оригінальному вигляді не ухвалюватимуть. Комітет з питань безпеки та оборони розробить більш компромісну версію.

Передісторія

25 грудня Кабмін зареєстрував два законопроєкти №10378 щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби, а також №10379 щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.

Законопроєкт №10378 пропонує, зокрема: