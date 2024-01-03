Какой штраф за уклонение от мобилизации предусматривает новый законопроект

В конце декабря в Украине зарегистрировали два новых законопроекта, предлагающих изменения в процесс мобилизации, а также усиление ответственности за военные правонарушения, в частности, предусмотрено наказание за бегство от призыва и нарушение правил воинского учета.

О каких именно наказаниях идет речь, рассказывает 24 Канал.

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Чем грозит уклонение от призыва

Так, если гражданин призывного возраста будет уклоняться от постановки на воинский учет, ему придется уплатить штраф в размере от 8,5 тысяч до 17 тысяч гривен. Пока штраф за подобное составляет 3400 - 5100 гривен.

Нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации рядовым гражданам будет стоить от 25,5 тысячи до 34 тысяч гривен. Для должностных лиц сумма штрафа больше. Она колеблется от 34000 до 85000 гривен.

Также законопроект позволяет задерживать граждан, которые нарушат законодательство во время действия военного положения, сроком до трех часов, а в отдельных случаях – до трех суток.

Относительно уклонения от мобилизации, то закон предусматривает наказание в виду от 3 до 5 лет лишения свободы. Новый законопроект предлагает применить такую же меру для тех, кто отказывается проходить ВВК.

В Раде говорят, что новый законопроект перепишут

Уже на этой неделе в законопроект будут внесены первые правки с учетом замечаний Уполномоченного по правам человека.

Так, заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук поделилась, что некоторые правки в новом законопроекте будут касаться ликвидации коррупционных норм.

По словам Кравчук, законопроект в оригинальном виде не будет приниматься. Комитет по безопасности и обороне разработает более компромиссную версию.

Предыстория

25 декабря Кабмин зарегистрировал два законопроекта №10378 по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы, а также №10379 по усилению ответственности за военные правонарушения.

Законопроект №10378 предлагает, в частности: