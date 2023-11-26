Є низка важливих правил: як користуватись зарядною станцією

З настанням холодів ворог намагається завдати ударів по нашій енергосистемі та залишити українців без електрики та тепла. Багато українців готуються до блекаутів та обирають собі зарядні станції, однак варто знати, як правильно ними користуватися.

У МВС розповіли базові правила користування зарядною станцією.

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Як правильно користуватися зарядною станцією

Не залишайте прилад увімкненим до розетки під час відключення електроенергії.

У жодному разі не використовуйте кабель із двома вилками для підключення станції до мережі будинку.

Завжди перевіряйте заряд приладу та не лишайте його розрядженим у холодному приміщенні.

Оптимальна температура навколишнього середовища для станції – близько 20 градусів. Мінімальна — близько -10 градусів.

Захисна сумка потрібна лише для транспортування станції. Тож не варто заряджати чи користуватися нею, коли вона в сумці.

Уважно ознайомтеся з характеристиками вашої станції та не підключайте до неї потужніші прилади.

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Що таке портативні зарядні станції Переважно це великі акумулятори в захисних боксах, у які вбудовані розетки змінного струму та інші порти для зарядки. Вони значно потужніші, ніж павербанки та портативні зарядні пристрої для ноутбуків. Переважно це великі акумулятори в захисних боксах, у які вбудовані розетки змінного струму та інші порти для зарядки. Вони значно потужніші, ніж павербанки та портативні зарядні пристрої для ноутбуків.

Як правильно обрати зарядну станцію

Раніше ми розповідали, як правильно обрати портативну зарядну станцію. Передусім варто звернути увагу на потужність – чим вона вища, тим більший запас енергії. Вимірюється вона у ват-годинах (Вт-год) або кіловат-годинах (кВт-год) і вказує на кількість енергії, яку станція може зберігати або виробляти.

Друга річ, на яку потрібно зважати, це вихідна потужність. Вихідна потужність визначає, як швидко станція може постачати енергію. Вища потужність дозволяє заряджати більше пристроїв одночасно і швидше. Вимірюється вона у ватах (Вт) або кіловатах (кВт),

