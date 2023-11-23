Раніше Михайло Федоров розповідав про оптоволоконну технологію xPON, яка дає змогу бути онлайн без електрики до 72 годин. Тепер разом з провайдерами він підготував інформацію про інші енергоощадні технології, які допоможуть мати інтернет під час відключень.

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Які технології допоможуть мати інтернет під час відключень

Окрім технології xPON, можна користатися технологіями FTTx, DOCSIS або xDSL.

Середній час роботи без електрики:

xPON – до 72 годин,

FTTx – від 4 до 8 годин,

DOCSIS – від 4 до 8 годин,

xDSL – від 4 до 8 годин.

Щоб знеструмлення не застали вас зненацька, подзвоніть провайдеру зараз та дізнайтеся, яка технологія підійде саме вам,

– додали у Мінцифрі.

Раніше у Держспецзв'язку порадили українцям оплатити послуги своїх інтернет-провайдерів на декілька місяців наперед, щоб вони мали додаткові кошти для посилення своїх технологій і можливостей на випадок тимчасових відключень електроенергії.

Мобільний інтернет під час блекаутів бажано не використовувати