Очільник Міністерства цифрової трансформації України порадив подбати про енергостійкий інтернет вже зараз. Окрім того, можна дізнатись адреси Пунктів незламності в Дії, які мають інтернет.

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Як зберегти інтернет під час відключень світла

Українські інтернет-провайдери продовжують переходити на енергоощадні мережі та готуватися до можливих відключень. До мережі за технологією xPON, яка забезпечує інтернет без світла до 72 годин, під'єдналися 158 тисяч нових абонентів,

– розповів Михайло Федоров.

За його словами, щоб під'єднатись до мережі за технологією xPON треба:

уточнити у власного провайдера, чи готовий він забезпечити інтернет без світла й на скільки годин;

якщо відповідь вас не влаштує, то знайдіть найближчого й подайте заявку на підключення;

забезпечте Wi-Fi-роутер безперебійним живленням.

Що треба купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу

Як залишатися на зв'язку навіть під час відключень світла

У Держспецзв'язку пояснили, що варто перевірити, чи інтернет-провайдер забезпечив своє обладнання безперебійним живленням на випадок відключень.

Наприклад, енергоощадні xPON-мережі найбільш стійкі. Якщо ж ваш провайдер використовує Ethernet-технології, то переконайтеся, що під час відключень він зможе заживити маршрутизатор у вашому будинку. Власники житла у багатоквартирному будинку можуть спільно купити джерело безперебійного живлення і встановити його, узгодивши це із провайдером. Потрібно також придбати павербанк для Wi-Fi-роутера у квартирі,

– розповіли в компанії.

Окрім того, людей закликали оплатити послуги інтернет-провайдера на декілька місяців наперед, щоб він мав додаткові гроші посилити свою стійкість на випадок тимчасових відключень електроенергії. Також людям порадили: