Глава Министерства цифровой трансформации Украины посоветовал позаботиться об энергостойком интернете уже сейчас. Кроме того, можно узнать адреса Пунктов несокрушимости в Дии, которые имеют интернет.

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Как сохранить интернет во время отключения света

Украинские интернет-провайдеры продолжают переходить на энергосберегающие сети и готовиться к возможным отключениям. К сети по технологии xPON, которая обеспечивает интернет без света до 72 часов, подключились 158 тысяч новых абонентов,

– рассказал Михаил Федоров.

По его словам, чтобы подключиться к сети по технологии xPON нужно:

уточнить у собственного провайдера, готов ли он обеспечить интернет без света и сколько часов;

если ответ вас не устроит, то найдите ближайшего и подайте заявку на подключение;

обеспечьте Wi-Fi-роутер бесперебойным питанием.

Что нужно купить на случай блекаута / Инфографика 24 Канала

Как оставаться на связи даже при отключении света

В Госспецсвязи объяснили, что стоит проверить, обеспечил ли интернет-провайдер свое оборудование бесперебойным питанием на случай отключений.

К примеру, энергосберегающие xPON-сети наиболее устойчивы. Если ваш провайдер использует Ethernet-технологии, то убедитесь, что во время отключений он сможет заживить маршрутизатор в вашем доме. Владельцы жилья в многоквартирном доме могут совместно купить источник бесперебойного питания и установить его, согласовав это с провайдером. Необходимо также приобрести павербанк для Wi-Fi-роутера в квартире,

– рассказали в компании.

Кроме того, людей призвали оплатить услуги интернет-провайдера на несколько месяцев вперед, чтобы у него были дополнительные деньги усилить свою устойчивость на случай временных отключений электроэнергии. Также людям посоветовали: