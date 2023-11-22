Глава Министерства цифровой трансформации Украины посоветовал позаботиться об энергостойком интернете уже сейчас. Кроме того, можно узнать адреса Пунктов несокрушимости в Дии, которые имеют интернет.
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Как сохранить интернет во время отключения света
Украинские интернет-провайдеры продолжают переходить на энергосберегающие сети и готовиться к возможным отключениям. К сети по технологии xPON, которая обеспечивает интернет без света до 72 часов, подключились 158 тысяч новых абонентов,
– рассказал Михаил Федоров.
По его словам, чтобы подключиться к сети по технологии xPON нужно:
- уточнить у собственного провайдера, готов ли он обеспечить интернет без света и сколько часов;
- если ответ вас не устроит, то найдите ближайшего и подайте заявку на подключение;
- обеспечьте Wi-Fi-роутер бесперебойным питанием.
Что нужно купить на случай блекаута / Инфографика 24 Канала
Как оставаться на связи даже при отключении света
В Госспецсвязи объяснили, что стоит проверить, обеспечил ли интернет-провайдер свое оборудование бесперебойным питанием на случай отключений.
К примеру, энергосберегающие xPON-сети наиболее устойчивы. Если ваш провайдер использует Ethernet-технологии, то убедитесь, что во время отключений он сможет заживить маршрутизатор в вашем доме. Владельцы жилья в многоквартирном доме могут совместно купить источник бесперебойного питания и установить его, согласовав это с провайдером. Необходимо также приобрести павербанк для Wi-Fi-роутера в квартире,
– рассказали в компании.
Кроме того, людей призвали оплатить услуги интернет-провайдера на несколько месяцев вперед, чтобы у него были дополнительные деньги усилить свою устойчивость на случай временных отключений электроэнергии. Также людям посоветовали:
- найти, где неподалеку есть публичные Wi-Fi точки и возможность подзарядить гаджеты. Это могут быть пункты несокрушимости, торговые центры, кафе;
- не используйте мобильный интернет чрезмерно при отключениях, ведь от нагрузки на базовые станции мобильной связи будет зависеть, как долго они смогут работать автономно. Людей призывали не смотреть видео и не загружать большие файлы, чтобы кто-то мог отправить важное сообщение или дозвониться в скорую.