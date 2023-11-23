Ранее Михаил Федоров рассказывал о оптоволоконная технология xPON, которая позволяет вам быть онлайн без электричества до 72 часов. Теперь вместе с провайдерами он подготовил информацию о других энергосберегающих технологиях, которые помогут иметь интернет во время отключений.
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Какие технологии помогут иметь интернет во время отключений
Кроме технологии xPON, можно использовать технологии FTTx, DOCSIS или xDSL.
Среднее время работы без электричества:
- xPON – до 72 часов,
- FTTx – от 4 до 8 часов,
- DOCSIS – от 4 до 8 часов,
- xDSL – от 4 до 8 часов.
Чтобы обесточивание не застали вас врасплох, позвоните провайдеру сейчас и узнайте, какая технология подойдет именно вам,
– добавили в Минцифри.
Ранее в Госспецсвязи посоветовали украинцам оплатить услуги своих интернет-провайдеров на несколько месяцев вперед, чтобы у них были дополнительные средства для усиления своих технологий и возможностей на случай временных отключений электроэнергии.
Мобильный интернет во время блекаутов желательно не использовать
- В Госспецсвязи призвали людей, которые будут иметь мобильный интернет во время отключений, не пользоваться им чрезмерно. Ведь от погрузки на базовые станции мобильной связи будет зависеть, как долго они смогут работать автономно.
- Также связь может быть плохой – в прошлом году ее кое-где ее могли поймать счастливцы. Поэтому украинцев предупредили в таких случаях не смотреть видео и не загружать большие файлы, чтобы кто-то мог отправить важное сообщение или дозвониться в скорую.