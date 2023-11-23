Ранее Михаил Федоров рассказывал о оптоволоконная технология xPON, которая позволяет вам быть онлайн без электричества до 72 часов. Теперь вместе с провайдерами он подготовил информацию о других энергосберегающих технологиях, которые помогут иметь интернет во время отключений.

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Какие технологии помогут иметь интернет во время отключений

Кроме технологии xPON, можно использовать технологии FTTx, DOCSIS или xDSL.

Среднее время работы без электричества:

xPON – до 72 часов,

FTTx – от 4 до 8 часов,

DOCSIS – от 4 до 8 часов,

xDSL – от 4 до 8 часов.

Чтобы обесточивание не застали вас врасплох, позвоните провайдеру сейчас и узнайте, какая технология подойдет именно вам,

– добавили в Минцифри.

Ранее в Госспецсвязи посоветовали украинцам оплатить услуги своих интернет-провайдеров на несколько месяцев вперед, чтобы у них были дополнительные средства для усиления своих технологий и возможностей на случай временных отключений электроэнергии.

Мобильный интернет во время блекаутов желательно не использовать