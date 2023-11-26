Есть ряд важных правил: как пользоваться зарядной станцией

С наступлением холодов враг пытается нанести удары по нашей энергосистеме и оставить украинцев без электричества и тепла. Многие украинцы готовятся к блэкаутам и выбирают себе зарядные станции, однако стоит знать, как правильно ими пользоваться.

В МВД рассказали базовые правила использования зарядной станцией.

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Как правильно пользоваться зарядной станцией

Не оставляйте прибор включенным в розетку во время отключения электроэнергии.

Не используйте кабель с двумя вилками для подключения станции к сети дома.

Всегда проверяйте заряд прибора и не оставляйте его разряженным в холодном помещении.

Оптимальная температура окружающей среды для станции – около 20 градусов. Минимальная – около -10 градусов.

Защитная сумка необходима только для транспортировки станции. Так что не стоит заряжать или пользоваться ею, когда она в сумке.

Внимательно ознакомьтесь с характеристиками станции и не подключайте к ней более мощные приборы.

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Что такое портативные зарядные станции Преимущественно это большие аккумуляторы в защитных боксах, в которые встроены розетки переменного тока и другие зарядные порты. Они значительно мощнее павербанков и портативных зарядных устройств для ноутбуков.

Как правильно выбрать зарядную станцию

Раньше мы рассказывали, как правильно выбрать портативную зарядную станцию Прежде всего следует обратить внимание на мощность – чем она выше, тем больше запас энергии. Измеряется она в ватт-часах (Вт-ч) или киловатт-часах (кВт-ч) и указывает на количество энергии, которую станция может хранить или производить.

Вторая вещь, с которой нужно учитывать, это выходная мощность. Выходная мощность определяет, как быстро станция может поставлять энергию. Более высокая мощность позволяет заряжать больше устройств одновременно и быстрее. Измеряется она в ваттах (Вт) или киловаттах (кВт),

