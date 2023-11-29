Сидять на валізах, – Кондратюк відповів, який ефект на Кремль мають анонси українських спецслужб

Сили оборони невблаганно наступають, а українські спецслужби успішно інтригують Кремль. Приміром, заява голови СБУ Василя Малюка – "далі буде багато сюрпризів. Кримський міст приречений".

Слова очільника Служби безпеки України суттєво вплинули на російське командування, яке зараз перебуває на півострові. Детальніше про те, який ефект мають анонси українських спецслужб на росіян розповів 24 Каналу колишній голова Служби зовнішньої розвідки України (2020 – 2021), начальник ГУР МО (2015 – 2016), генерал-лейтенант Валерій Кондратюк.

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У Криму заметушилися

"Я б інакше прокоментував – Кримський міст буде знищений за два місяці до визволення Криму", – сказав ексголова Служби зовнішньої розвідки України.

Такий прогнозований час дається росіянам, аби вони завчасно покинули територію українського Криму.

За інформацією Кондратюка, вище російське керівництво, яке перебуває на півострові, уже евакуювало свої родини та вивезло свої статки.

І самі напоготові сидять на валізах, щоб в будь-який час залишити Крим,

– зауважив ексначальник ГУР МО.

Каталізатор процесів

За словами Кондратюка, усілякий військовий успіх посилить тиск всередині Росії, що може стати каталізатором багатьох процесів.

"Вона закінчиться раптово й не обов'язково з нашим виходом на кордони 1991 року", – зазначив генерал-лейтенант.

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Українські тактичні успіхи повинні призвести до "депутінізації", коли Владімір Путін покине пост президента. Натомість нова людина, яка прийде до влади й захоче розвивати відносини із Заходом, має оголосити курс на виведення окупаційних військ з української території.

Це була б перемога. Я вважаю, що це коротший шлях переконати голови кремлівських "старців", що закінчення війни у їхніх головах більш важливе, ніж фізичне завершення війни в Україні. Це дозволить нам уникнути багатьох жертв та втрат,

– пояснив Валерій Кондратюк.

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