Сидят на чемоданах, – Кондратюк ответил, какой эффект на Кремль имеют анонсы украинских спецслужб
Силы обороны неумолимо наступают, а украинские спецслужбы успешно интригуют Кремль. К примеру, заявление главы СБУ Василия Малюка – "далее будет много сюрпризов. Крымский мост обречен".
Слова главы Службы безопасности Украины существенно повлияли на российское командование, которое сейчас находится на полуострове. Детальнее о том, какой эффект имеют анонсы украинских спецслужб на россиян рассказал 24 Каналу бывший председатель Службы внешней разведки Украины (2020 – 2021), начальник ГУР МО (2015 – 2016), генерал-лейтенант Валерий Кондратюк.
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В Крыму засуетились
"Я бы иначе прокомментировал – Крымский мост будет уничтожен за два месяца до освобождения Крыма", – сказал экс-председатель Службы внешней разведки Украины.
Такое прогнозируемое время дается россиянам, чтобы они раньше времени покинули территорию украинского Крыма.
По информации Кондратюка, высшее российское руководство, находящееся на полуострове, уже эвакуировало свои семьи и вывезло свое состояние.
И сами наготове сидят на чемоданах, чтобы в любое время покинуть Крым,
– заметил экс-начальник ГУР МО.
Катализатор процессов
По словам Кондратюка, всяческий военный успех усилит давление внутри России, что может стать катализатором многих процессов.
"Она закончится внезапно и не обязательно с нашим выходом на границы 1991", – отметил генерал-лейтенант.
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Украинские тактические успехи должны привести к "депутинизации", когда Владимир Путин покинет пост президента. Новый человек, который придет к власти и захочет развивать отношения с Западом, должен объявить курс на вывод оккупационных войск с украинской территории.
Это была бы победа. Я считаю, что это более короткий путь убедить главы кремлевских "старцев", что окончание войны в их головах более важно, чем физическое завершение войны в Украине. Это позволит нам избежать многих жертв и потерь,
– объяснил Валерий Кондратюк.
Самые известные спецоперации украинских спецслужб
- В августе 2023 года ГУР МО провело уникальную спецоперацию под кодовой названием "Синица". Во время нее российский пилот Максим Кузьминов перегнал вертолет Ми-8 на территорию Украины. За это он получил вознаграждение, новые документы и сейчас помогает ВСУ. Его семью также перевезли в Украину. По словам самого россиянина, он принял такое решение, чтобы "не способствовать преступлениям России".
- Глава СБУ Василий Малюк и командующий Военно-морскими силами ВСУ вицеадмирал Алексей Неежпапа рассказали, что во время операции по подрыву Керченского моста, 17 июля, украинские военные могли атаковать флагман Черноморского флота России "Адмирал Эссен".
- 13 апреля 2022 года украинские военные сделали, казалось, невозможное. Двумя ракетами "Нептун" уничтожили флагман российского флота крейсер "Москва". Тогда был облачный и дождливый день, крейсер располагался в 120 километрах от Одессы, когда появился на радаре оператора ПКР Р-360 "Нептун".
- Операция с освобождение острова Змеиный продолжалась более двух месяцев – за это время ВСУ уничтожили 20 единиц российской техники на общую сумму 900 млн долларов. В мае 2022 года подразделения ГУР МО и СБУ совершили десантно-штурмовую операцию, высадившись на острове с вертолетов. Воины не только нанесли урон противнику, но и затрофеили немало техники врага.