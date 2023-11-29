Слова главы Службы безопасности Украины существенно повлияли на российское командование, которое сейчас находится на полуострове. Детальнее о том, какой эффект имеют анонсы украинских спецслужб на россиян рассказал 24 Каналу бывший председатель Службы внешней разведки Украины (2020 – 2021), начальник ГУР МО (2015 – 2016), генерал-лейтенант Валерий Кондратюк.

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"Я бы иначе прокомментировал – Крымский мост будет уничтожен за два месяца до освобождения Крыма", – сказал экс-председатель Службы внешней разведки Украины.

Такое прогнозируемое время дается россиянам, чтобы они раньше времени покинули территорию украинского Крыма.

По информации Кондратюка, высшее российское руководство, находящееся на полуострове, уже эвакуировало свои семьи и вывезло свое состояние.

И сами наготове сидят на чемоданах, чтобы в любое время покинуть Крым,

– заметил экс-начальник ГУР МО.

Катализатор процессов

По словам Кондратюка, всяческий военный успех усилит давление внутри России, что может стать катализатором многих процессов.

"Она закончится внезапно и не обязательно с нашим выходом на границы 1991", – отметил генерал-лейтенант.

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Украинские тактические успехи должны привести к "депутинизации", когда Владимир Путин покинет пост президента. Новый человек, который придет к власти и захочет развивать отношения с Западом, должен объявить курс на вывод оккупационных войск с украинской территории.

Это была бы победа. Я считаю, что это более короткий путь убедить главы кремлевских "старцев", что окончание войны в их головах более важно, чем физическое завершение войны в Украине. Это позволит нам избежать многих жертв и потерь,

– объяснил Валерий Кондратюк.

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