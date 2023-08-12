Українська розвідка показала відео "полювання" на ворога у Чорному морі

Українські розвідники показали, як вони полюють на техніку окупантів у Чорному морі. На відео видно, як наш надводний безпілотник працює проти ворожих кораблів в морі.

Варто зазначити, що зовсім нещодавно російські "Оленегорський горняк" та танкер SIG, завдяки діяльності наших спецслужб, ледь не відправились за "Москвою". Окрім того, 12 серпня вибухи у росіян знову лунали на Кримському мосту.

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Розвідка показала свою роботу в Чорному морі

На відео, яке опублікували в ГУР МО, можна побачити вказані дати – травень, червень, серпень. Сам відеоряд закінчується фразою – "Це наше море".

Продовжуємо нищити московських загарбників на землі, в повітрі й на воді!

– заявили розвідники.

Як українські розвідники працюють в Чорному морі: дивіться відео

До речі, британська розвідка буквально 9 серпня коментувала, що Україна знайшла слабку ланку росіян у Чорному морі. У Міноборони Великої Британії пояснили, що атаки показують – операції безпілотних надводних апаратів:

дедалі більше стають основним компонентом сучасної військово-морської війни;

можуть бути спрямовані проти найслабших ланок морських шляхів постачання Росії.

Атаки на російські судна: коротко