Українська розвідка показала відео "полювання" на ворога у Чорному морі
Джерело:Головне управління розвідки
Українські розвідники показали, як вони полюють на техніку окупантів у Чорному морі. На відео видно, як наш надводний безпілотник працює проти ворожих кораблів в морі.
Варто зазначити, що зовсім нещодавно російські "Оленегорський горняк" та танкер SIG, завдяки діяльності наших спецслужб, ледь не відправились за "Москвою". Окрім того, 12 серпня вибухи у росіян знову лунали на Кримському мосту.
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Розвідка показала свою роботу в Чорному морі
На відео, яке опублікували в ГУР МО, можна побачити вказані дати – травень, червень, серпень. Сам відеоряд закінчується фразою – "Це наше море".
Продовжуємо нищити московських загарбників на землі, в повітрі й на воді!
– заявили розвідники.
Як українські розвідники працюють в Чорному морі: дивіться відео
До речі, британська розвідка буквально 9 серпня коментувала, що Україна знайшла слабку ланку росіян у Чорному морі. У Міноборони Великої Британії пояснили, що атаки показують – операції безпілотних надводних апаратів:
- дедалі більше стають основним компонентом сучасної військово-морської війни;
- можуть бути спрямовані проти найслабших ланок морських шляхів постачання Росії.
Атаки на російські судна: коротко
- Вранці 4 серпня великий російський десантний корабель "Оленегорський горняк" у районі Новоросійського морського порту зазнав пошкоджень внаслідок атаки дрона. Врешті його довелось буксирувати. На кадрах видно, як корабель похилився на ліву сторону.
- Вже у ніч проти 5 серпня у росіян зазнав пошкоджень танкер SIG. Його також атакували морські дрони, коли він стояв на якірній стоянці 471 за 50 кілометрів від Керченської протоки.
- Згодом у мережі показали кадри пошкодженого танкера SIG та корабля "Оленегорський горняк". На них видно, що судна мають суттєві пошкодження. Зокрема, на танкері величезна дірка у боковій частині корабля, на "Оленегорському горняку" – ушкодження на лівому борті судна.